Голосование по поправкам в Конституцию рекомендовано проводить на открытом воздухе в течение нескольких дней

Роспотребнадзор рекомендует проводить голосование по поправкам в Конституцию РФ в течение нескольких дней — для того, чтобы не допустить массового скопления людей. Согласно инструкции, избирательные комиссии будут приглашать граждан на участок в определенный день и время по территориальному признаку. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в администрации президента и мэрии Москвы, при таком развитии событий дата голосования юридически будет одна, а дополнительные дни будут считаться днями досрочного голосования.

Площадки для голосования, согласно рекомендациям ведомства, будут оборудованы на открытом воздухе около избирательных участков — для этого могут быть использованы веранды, тенты и навесы. Для того, чтобы избежать скопления людей, будет проработана схема передвижения граждан в местах голосования. Также установят санитарные комнаты и помещения для изоляции людей, у которых в ходе измерения температуры тела обнаружат ее повышение — или иные симптомы коронавируса. Изоляторы также будут оборудованы для голосования.

В случае, если проголосовать на открытом воздухе не получится, Роспотребнадзор также разработал рекомендации по голосованию в закрытых помещениях и надомному голосованию. Оно должно быть организовано без входа в дом и желательно бесконтактным способом.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию власти планируют провести 24 июня 2020 года, так как этот день имеет символическое значение — в 1945 году именно 24 июня провели парад Победы на Красной площади в Москве. Ранее правительство также рассматривало возможность провести голосование в День семьи, любви и верности, который в России отмечают 8 июля. В Кремле хотели бы провести голосование так скоро, как только это будет возможно — если оно сдвинется к осени, власти столкнутся с проблемой совмещения с Единым днем голосования 13 сентября.