Татьяна Толстая и Михаил Пиотровский обсудили «особенный питерский дух» в новом выпуске «Белого шума»



За полтора часа они обсудили «особенный питерский дух», узнали имена кошек Эрмитажа и когда будет большое наводнение, а также попытались ответит на животрепещущий вопрос: «Культурная ли столица — Петербург».

Встречу организовали в Zoom, представив зрителям запись беседы. Она стала седьмой из тех, что были опубликованы на канале. До этого спикерами проекта были Джон Шемякин, Ксения Собчак, Ника Белоцерковская, Лев Лурье и другие, а выпуски были посвящены Александру Тимофеевскому, поэзии, вакцине от коронавируса, эросу и премьере «Дау».

Напомним, изначально YouTube-шоу Татьяна Толстая и Ксения Буржская запускали вместе с поэтом и писателем Александром Тимофеевским, а оно должно было называться на «На троих». Однако 12 апреля Тимофеевский скончался. В качестве превью к новому шоу, которое получило название «Белый шум», Буржская опубликовала один из его текстов, который считает своим любимым. Дебютное видео на канале Толстая и Буржская посвятили личности своего коллеги и назвали просто «Шура». Гостями эпизода, которые поделились своими воспоминаниями об Александре Тимофеевском, стали Любовь Аркус, Рената Литвинова, Ольга Федянина, Наталия Геворкян, Лев Лурье, Юрий Сапрыкин, Евгений Соседов и Дмитрий Воденников.



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