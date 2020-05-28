Наибольшее количество скептиков относительно пандемии коронавируса и противников вводимых для ее предотвращения ограничений в Южном федеральном округе — 41%, следует из опроса Высшей школы экономики, результаты которого публикует РБК. Более 60% респондентов округа считают, что ограничений должно быть меньше, а те, что введены, нужно снимать раньше.

Поведение россиян, которые не верят в эпидемию, кардинально отличается от тех, кто факт опасности COVID-19 признает — 43% навещают родственников и больше половины, 54% выходят на прогулку. Три четверти скептиков (74,22%) также убеждены, что во введении режима самоизоляции не было необходимости.

«Если человек не чувствует опасности, то только самоизоляция мешает ему выйти на работу или найти ее, чтобы заработать денег. Среди населения Южного федерального округа больше людей, которые во время самоизоляции лишились доходов, поэтому и много людей, которые хотели бы смягчения режима самоизоляции, чтобы скорее начать зарабатывать», — считает заместитель руководителя дирекции по экспертно-аналитической работе ВШЭ Руслан Артамонов.

Напомним, ранее стало известно, что от 55% до 70% случаев передачи коронавируса происходят от носителей без симптомов, что является одним из главных вызовов в борьбе с заболеванием. Из-за пандемии коронавируса полностью потеряли свои доходы 16% петербуржцев, еще 37% стали меньше зарабатывать. В Москве без заработка остались 14% жителей, тогда как 54% заявили о сокращении семейного дохода. А более трети россиян не собираются делать прививку от коронавируса COVID-19.