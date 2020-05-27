28 мая в 00:33 по московскому времени NASA и SpaceX Илона Маска запустят ракету-носитель Falcon 9 с пассажирским космическим кораблем Crew Dragon. Он доставит двух астронавтов на Международную космическую станцию. Рассказываем, как и где можно посмотреть знаковое событие в истории покорения космоса.
NASA и SpaceX Илона Маска сегодня впервые отправят астронавтов на МКС. Где это посмотреть?
Дебютный пилотируемый запуск американского частного космического корабля Crew Dragon станет также первым стартом за 10 лет, который произойдет на территории США. Если из-за непогоды запуск не удастся провести сегодня, его перенесут либо на 30 мая 23:22 по Москве, либо 31 мая 23:00.
На борту будут находиться два астронавта, а трансляцию происходящего будут транслировать официальные каналы NASA и SpaceX (с комментариями главного инженера компании Джона Инспрукера) на YouTube, а также другие площадки. В рамках показов полета от NASA также запланированы съемки стыковки с МКС, открытие люка и показ встречи астронавтов с экипажем Международной космической станции.
На русском языке транслировать запуск будет Alpha Centauri — российский некоммерческий образовательный проект о космосе объяснит каждый из этапов полета — проект «SpaceX по-русски», а также канал Space Room.
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