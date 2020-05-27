Петербурженка Алена Чистякова рассказала, что последние 20 лет подвергалась насилию в семье. Последний инцидент произошел с девушкой во время карантина, когда ее избили брат, отец и его бывшая гражданская жена. Девушка опубликовала призыв о помощи в Instagram, надеясь, что это станет спасением для нее. На ситуацию обратила внимание «Афиша Daily».
Петербурженка рассказала, как годами подвергалась насилию со стороны членов семьи
По словам Чистяковой, последний конфликт в семье случился из-за сексуального харрасмента со стороны брата. Пару лет назад он начал приставать к девушке, когда та осталась у него на ночь. «Он начал лезть ко мне под футболку, в трусы, пытался поцеловать», — рассказала Алена.
Позже она жила некоторое время у молодого человека, но после вернулась к родителям. Инцидент повторился 8 мая, когда родственники Чистяковой уехали за город, чтобы отпраздновать день рождения. Брат, как отметила девушка, снова начал ее трогать, но «якобы в шутку».
На следующий день она обратилась за помощью к родителям, но те ей не поверили, а брат ударил несколько раз по голове. «Мать просто стояла и смотрела на это, говоря, что я сумасшедшая и такого быть не может. Мне никто не верит, никто из моих близких. Когда брат засунул мою голову в воду и пытался меня топить. Я убежала тогда, отец был единственный человек, кто был на моей стороне, он увез меня в город», — поделилась Чистякова.
Позднее отец вновь пригласил девушку за город, где находились мать девушки, отец, брат и его бывшая гражданская жена Тамара. Чистякова ответила согласием. «В один момент мы сидели с Тамарой, и она говорила: «Тебе никто не верит (насчет приставаний со стороны брата — Прим. ред.), даже родная мать, поэтому завали свое ***** и никогда не открывай свой рот в эту сторону». У меня начали течь слезы», — поделилась девушка.
В доме вновь случилась потасовка, после чего брат Алены ушел из дома, а между ней и Тамарой произошел очередной конфликт. «Дальше прибежал брат, начал меня бить, я смогла вырваться и забежать в комнату. Хлопнула дверью, ручки с двух сторон отвалились. В этой комнате у отца под подушкой был спрятан охотничий нож. Моей единственной мыслью было тот момент что я просто не могу это больше терпеть, я действительно думала о самоубийстве», — сообщила она.
Девушка рассказывает, что пыталась защищаться отцовским ножом, но это «их не остановило». Позднее девушку вытащили на веранду у дома, где ее «били все». Тогда же отец ударил Алену по лицу, а брат в ответ сказал: «Зачем ты ударил ее по лицу, у нее же останутся следы».
Чистякова сказала, что в этот раз она не оставит ситуации и не будет молчать о насилии в семье, однако это еще больше провоцировало родственников на агрессию: «Мне затыкали нос и рот, чтобы я не могла дышать, мне били по рту, чтобы выбить мои зубы, они говорили о том, что лучше бы я умерла. Я не знаю, как мне пришло это в голову, но я просто притворилась, что потеряла сознание от ударов, и тогда удары прекратились».
В надежде найти спасение девушка опубликовала первый пост в Instagram. Не него откликнулись люди, которые предложили ей помощь и вызвали ей такси из загородного дома. Она в этот момент спряталась в бане, куда позднее зашел отец: «Я ему сказала, что за мной уже едут. Мне кажется, он не поверил, потому что в тот момент он схватил провод, который висит у нас в бане, обмотал вокруг моей шеи и начал стягивать его и душить меня, сказав, что я могу тебя сейчас убить и никто об этом не узнает», — рассказала Алена.
По ее словам насилие в семье она испытывала годами, однако решилась рассказать о произошедшем только сейчас. По возвращении в Петербург Чистякова обратилась в городскую полицию, однако ее заявление не приняли, объяснив этот тем, что девушка должна была обращаться в органы города Луга.
Напомним, сейчас в стране декриминализированы побои в семье: четверть россиян считают домашнее насилие семейным делом. Тем временем, в период пандемии проблема только обострилась, а число обращений в органы с заявлениями о подобных проблемах выросли в разы.
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