Петербурженка рассказала, как годами подвергалась насилию со стороны членов семьи



По словам Чистяковой, последний конфликт в семье случился из-за сексуального харрасмента со стороны брата. Пару лет назад он начал приставать к девушке, когда та осталась у него на ночь. «Он начал лезть ко мне под футболку, в трусы, пытался поцеловать», — рассказала Алена.

Позже она жила некоторое время у молодого человека, но после вернулась к родителям. Инцидент повторился 8 мая, когда родственники Чистяковой уехали за город, чтобы отпраздновать день рождения. Брат, как отметила девушка, снова начал ее трогать, но «якобы в шутку».

На следующий день она обратилась за помощью к родителям, но те ей не поверили, а брат ударил несколько раз по голове. «Мать просто стояла и смотрела на это, говоря, что я сумасшедшая и такого быть не может. Мне никто не верит, никто из моих близких. Когда брат засунул мою голову в воду и пытался меня топить. Я убежала тогда, отец был единственный человек, кто был на моей стороне, он увез меня в город», — поделилась Чистякова.