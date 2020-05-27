Минтруд предложил закрепить в Трудовом кодексе понятия «удаленки» и комбинированной занятости

Котяков отметил, что часть организаций и сотрудников сегодня выступают за сохранения работы в удаленном или комбинированном формате и после окончания пандемии. Он добавил, что из-за подобных просьб Минтруд предположил возможным включение понятий «удаленная» и «комбинированная занятость» в Трудовой кодекс РФ.

Во время того же совещания министр труда отметил, что сегодня свыше 10% работающих россиян, то есть примерно 5,6 млн человек, перешли на режим удаленной работы.