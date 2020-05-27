18+

Минтруд предложил закрепить в Трудовом кодексе понятия «удаленки» и комбинированной занятости

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков предложил закрепить в Трудовом кодексе понятия удаленной и комбинированной занятости. Об этом сообщил во время совещания с президентом Владимиром Путиным, которое было посвящено ситуации на рынке труда. 

Котяков отметил, что часть организаций и сотрудников сегодня выступают за сохранения работы в удаленном или комбинированном формате и после окончания пандемии. Он добавил, что из-за подобных просьб Минтруд предположил возможным включение понятий «удаленная» и «комбинированная занятость» в Трудовой кодекс РФ. 

Во время того же совещания министр труда отметил, что сегодня свыше 10% работающих россиян, то есть примерно 5,6 млн человек, перешли на режим удаленной работы. 

Мы уже изменились за 2 месяца «удаленки» — объясняет Наталья Бехтерева, психотерапевт Института мозга человека РАН

Отмечается, что Мосгордума уже утвердила законодательную инициативу на собственном заседании. Теперь ее направят на рассмотрение в Государственную Думу. Автором законопроекта стала депутат столичного парламента Инна Святенко. Она отметила, что в приложении к ТК, либо в отдельном соглашении сторон возможность сотрудника временно или частично выполнять свою работу в дистанционном формате может быть прописана как дополнительное условие.

Как все успевать, работая из дома? 15 советов от вице-президента биотехнологической компании

Напомним, ранее сегодня Международной организации труда Росстат опубликовал итоги исследования, согласно которому число безработных в России в апреле достигло 4,3 миллиона человек — это 5,8% от всей рабочей силы страны.

«Собака.ru» продолжает трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.

Рита Шмакова,
Комментарии

Наши проекты