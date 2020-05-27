Жертв домашнего насилия в России не будут наказывать за нарушение режима самоизоляции

В МВД отметили, что незамедлительно реагируют на каждое обращение россиян о противоправных действиях — в том числе о насилии в семье. До пострадавших «доводится информация об имеющихся службах социальной поддержки». Как заверили в ведомстве, «лица, допустившие нарушения режима самоизоляции в состоянии крайней необходимости, в соответствии с действующим законодательством РФ не подлежат ответственности».

Однако в НКО говорят об обратном. Как сообщила руководитель центра защиты пострадавших от домашнего насилия Мари Давтян, организации, работающие с жертвами семейного насилия, не почувствовали описанные в документе МВД меры — как минимум, в Москве и Московской области.

«Когда мы обращались в правительство, говоря о том, что нельзя наказывать женщин, нарушивших самоизоляцию в ситуации насилия, мы надеялись, что на это обратят внимание сотрудники полиции. Нам ответили, что лицо, нарушившее в такой ситуации карантин, избавляется от ответственности. Но мы-то об этом знаем, об этом нужно говорить полиции», — добавила Давтян в комментарии «Коммерсанту».