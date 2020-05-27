Россиян, которые находятся в «состоянии крайней необходимости» — в том числе подвергаются семейно-бытовому насилию — не будут наказывать за нарушение режима самоизоляции. Такой ответ дали в МВД девяти некоммерческим организациям, работающим с жертвами домашнего насилия.
Жертв домашнего насилия в России не будут наказывать за нарушение режима самоизоляции
В МВД отметили, что незамедлительно реагируют на каждое обращение россиян о противоправных действиях — в том числе о насилии в семье. До пострадавших «доводится информация об имеющихся службах социальной поддержки». Как заверили в ведомстве, «лица, допустившие нарушения режима самоизоляции в состоянии крайней необходимости, в соответствии с действующим законодательством РФ не подлежат ответственности».
Однако в НКО говорят об обратном. Как сообщила руководитель центра защиты пострадавших от домашнего насилия Мари Давтян, организации, работающие с жертвами семейного насилия, не почувствовали описанные в документе МВД меры — как минимум, в Москве и Московской области.
«Когда мы обращались в правительство, говоря о том, что нельзя наказывать женщин, нарушивших самоизоляцию в ситуации насилия, мы надеялись, что на это обратят внимание сотрудники полиции. Нам ответили, что лицо, нарушившее в такой ситуации карантин, избавляется от ответственности. Но мы-то об этом знаем, об этом нужно говорить полиции», — добавила Давтян в комментарии «Коммерсанту».
Напомним, ранее стало известно, что с 10 апреля число жалоб на домашнее насилие в России увеличилось в 2,5 раза. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, в основном они поступают в различные некоммерческие организации. В государственные структуры, в частности, в аппарат уполномоченного, подобные обращения также поступают, но при этом не носят массовый характер. В МВД эту информацию опровергли — а общественные организации Петербурга продолжили сообщать о росте обращений по случаям домашнего насилия в семьях от детей и женщин.
Авторы законопроекта о домашнем насилии, депутаты Государственной думы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова, предложили создать убежища для жертв домашнего насилия во время пандемии коронавируса. Как рассказали авторы законопроекта, разработку которого приостановили из-за распространения Covid-19, в марте количество звонков на всероссийский телефон доверия для женщин выросло на 24% по сравнению с февралем. Подобные убежища уже организовали петербургские отели.
28 ноября Совет Федерации опубликовал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Документ предусматривает создание механизма защиты прав тех, кто подвергался или подвергается насилию в семье. Закон должен обеспечить защиту прав жертв насилия, предоставить психологическую реабилитацию и помочь с социальной адаптацией. 8 декабря в закон были внесены поправки — в частности, устанавливающие запрет на приближение, а также предлагающие отнести к домашнему насилию побои и причинение вреда.
В апреле Совет Федерации приостановил работу над законом о домашнем насилии — его разработку продолжат после окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что не разделяет мнение ряда правозащитников, утверждающих, что в России из-за самоизоляции и ограничений увеличилось число случаев домашнего насилия. 70% жителей страны считают принятие закона необходимым, всего 7% — что России такой закон не нужен. При этом четверть россиян оправдывают домашнее насилие и считают его делом, которое касается только семьи.
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