На $62 млрд разбогатели за время паднемии COVID-19 российские миллиардеры

Издание также подсчитало, что пятеро самых богатых россиян за это время увеличили свое состояние на $22,6 млрд. Теперь в их «общем» архиве хранится около $110 млрд.

Одними из тех, кто впервые стал долларовым миллиардером именно в период пандемии оказались председатель совета директоров концерна «Россиум» Роман Авдеев и глава рыбопромышленной группы «Норебо» Виталий Орлов.

Счетчик Forbes Real Time, который оценивают изменения состояний богатейших людей мира в реальном времени, отмечает, что состояние 25 лидеров мирового рейтинга миллиардеров Forbes за то же время выросло на $255 млрд. Самым богатым человеком апреля издание в очередной раз назвал основателя Amazon Джеффа Безоса ($113 млрд). В России рейтинг возглавил Владимир Потанин ($19,7 млрд).

Недавно «Собака.ru» рассказывала, как проводят время на самоизоляции, российские миллиардеры и мультимиллионеры. Они отмечали, что в условиях самоизоляции стали работать еще активнее, а некоторые даже открыли для себя новые занятия. А аналитики Comparisun недавно представили рейтинг будущих триллионеров. Первым в истории человечества им может стать основатель компании Amazon Джефф Безос — и уже в 2026 году. А самым молодым триллионером в истории — основатель Facebook Марк Цукерберг.

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