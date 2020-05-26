В своем заявлении о прохождении пика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией Путин ссылается на мнение специалистов. «Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным», — отметил глава государства.

Ранее эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил — в России единственными регионами, где удалось пройти пик заболеваемости коронавируса, стали Москва и Подмосковье. В других же регионах он должен наступить в течение ближайших одной-двух недель.

Напомним, в Петербурге зафиксированы случаи повторного заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил руководитель центра имени Алмазова и глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто.

Сегодня президент России Владимир Путин также назвал дату проведения Парада Победы, отмененного в мае из-за пандемии коронавируса. Министру обороны Сергею Шойгу поручено исключить любые риски для здоровья участников парада. Кроме того, предложено повторно провести акцию «Бессмертный полк».

Число заболевших коронавирусом в России превысило 360 тысяч, в мире — 5 миллионов человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.