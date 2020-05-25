Группа ученых из американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний подтвердила, что противовирусный препарат ремдесвир эффективен при лечении пациентов с коронавирусом, а также, что он ускоряет их выздоровления. Результаты их исследования опубликовало издание MedicalXpress.
Ученые сообщили, какой препарат ускоряет выздоровление при COVID-19
Отмечается, что в эксперименте ученых приняли участие более тысячи человек с подтвержденным коронавирусом. Часть добровольцев получала плацебо, другой внутривенно вводили ремдесивир.
В первом случае исследователи отметили почти 12% летальных исходов, а во втором — более 7%. Осложнения наблюдались у 141 из 522, получавших плацебо, и у 114 из 541 пациентов, проходивших лечение ремдесвиром. Исследование также показало, что препарат сократил время выздоровления пациентов с коронавирусом в среднем на четыре дня.
Отмечается, что работа носила предварительный характер и пока нуждается в доработке для того, что делать однозначные выводы. Эксперты добавили, что несмотря на положительные результаты, они все еще находятся ниже порога статистической достоверности.
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