Ученые сообщили, какой препарат ускоряет выздоровление при COVID-19

Отмечается, что в эксперименте ученых приняли участие более тысячи человек с подтвержденным коронавирусом. Часть добровольцев получала плацебо, другой внутривенно вводили ремдесивир.

В первом случае исследователи отметили почти 12% летальных исходов, а во втором — более 7%. Осложнения наблюдались у 141 из 522, получавших плацебо, и у 114 из 541 пациентов, проходивших лечение ремдесвиром. Исследование также показало, что препарат сократил время выздоровления пациентов с коронавирусом в среднем на четыре дня.

Отмечается, что работа носила предварительный характер и пока нуждается в доработке для того, что делать однозначные выводы. Эксперты добавили, что несмотря на положительные результаты, они все еще находятся ниже порога статистической достоверности.

