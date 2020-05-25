Глава Роспотребнадзора рассказала, как долго в России продлится масочный режим

«Эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации стабилизируется, это совершенно безусловный факт. Ежедневное количество вновь регистрирующихся случаев инфицирования снижается», — отметила она во время брифинга, посвященного перспективам восстановления туристической отрасли.

По словам главы Роспотребнадзора масочный режим гражданам придется соблюдать ближайшие один-два месяца.

Она также сообщила, что выезды россиян за границу сейчас «крайне нежелательны». Попова отметила, что число зарегистрированных зараженных не безусловно, а в мире есть и такие страны, «где тестирование практически не проводится и больные там есть». В качестве примера она привела интенсивный рост новых случаев заражения COVID-19: «Вместе с тем в Южной Америке сегодня очень интенсивный рост заболеваемости, пока остановить его не удается. И очень настораживающие цифры приходят с Африканского континента и из целого ряда стран Азии».



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