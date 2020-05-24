В 11 городах Ленобласти транзитным автомобилям запретили останавливаться

Напомним, ранее в Ленобласти торговые центры «МЕГА Дыбенко» и «МЕГА Парнас» вновь закрылись для покупателей. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Instagram. Решение губернатора связано с тем, что покупатели и продавцы не прислушались к рекомендациям властей. В частности, было рекомендовано соблюдать дистанцию, однако днем в ТЦ образовались толпы во время массовых эвакуаций из-за сообщений о минировании.

С 12 мая власти Ленинградской области смягчили ограничения, введенные в целях борьбы с распространением коронавируса. Там продолжит действовать режим самоизоляции, но отдельные бизнесы смогут постепенно восстанавливать работу.