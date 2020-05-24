Власти Ленинградской области ввели особый порядок проезда на автомобиле в ряде городов региона. Так, проезжающие из других регионов или городов Ленобласти, где зафиксирована неблагополучная эпидемиологическая ситуация, не смогут останавливаться в городах из установленного списка, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В 11 городах Ленобласти транзитным автомобилям запретили останавливаться
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Фото: Shutterstock
В соответствующий перечень вошли Волхов, Лодейное Поле, Луга, Подпорожье, Сланцы, Сосновый Бор, Кингисепп, Ивангород, Светогорск, Кириши и Тихвин. Новая мера будет действовать с 25 мая по 17 июня. Совершить остановку в перечисленных городах можно только в экстренных случаях.
«Исключения составляют транспортные средства, следующие до места работы или жительства, межрегиональные перевозки, транспорт, следующий для устранения последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности граждан, дорожной деятельности, а также автотранспорт специального назначения», – добавили в правительстве.
Напомним, ранее в Ленобласти торговые центры «МЕГА Дыбенко» и «МЕГА Парнас» вновь закрылись для покупателей. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Instagram. Решение губернатора связано с тем, что покупатели и продавцы не прислушались к рекомендациям властей. В частности, было рекомендовано соблюдать дистанцию, однако днем в ТЦ образовались толпы во время массовых эвакуаций из-за сообщений о минировании.
С 12 мая власти Ленинградской области смягчили ограничения, введенные в целях борьбы с распространением коронавируса. Там продолжит действовать режим самоизоляции, но отдельные бизнесы смогут постепенно восстанавливать работу.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 5 миллионов человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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