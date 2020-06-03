Игорь Мосьпанов: «Дети вдохновляют на поиск инновационных решений»

О деятельности компании

Мы международное брендинговое агентство и уже более двадцати лет разрабатываем бренды и управляем смыслами для них с помощью стратегий, дизайна и коммуникаций. Если говорить про конкретные индустрии, то это товары массового спроса (FMCG), корпоративные и ритейл-бренды. В основном нашими клиентами являются крупные и всем известные компании, но для нас важен не столько масштаб самого бизнеса, сколько масштаб его амбиций. Я курирую проекты и разработки, отвечаю за формирование долгосрочных отношений с ключевыми клиентами и помогаю развивать дизайн-команду Mildberry.

О создании бренда

Над проектом Yummy United мы работали с самого начала — с октября 2018 года, когда только появилась идея создать компанию, управляемую детьми. В течение года мы запускали и развивали бренд в Италии и продолжили разработки после запуска в России в конце 2019-го. Это не классический продуктовый бренд, а скорее платформа для большого количества различных партнеров: компания активно инвестирует в разработку детского контента и образовательных активностей.

Как и в любом проекте, для нас было важно понять, какая ключевая идея стоит за брендом, и последовательно воплотить ее во всех носителях и точках контакта. Также мы учитывали, что разработанный нами стиль должен быть понятен детям, чтобы они могли с ним взаимодействовать и создавать на этой базе что-то свое. Например, фирменный герой бренда Йети стал у всех абсолютным любимцем, они про него бесконечно придумывают истории и рисуют комиксы. С другой стороны, стиль должен был легко модифицироваться для дальнейших партнерств — как конструктор, который можно пересобрать в зависимости от задачи.