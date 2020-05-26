Юные директора и их родители рассказали, как попали в Yummy United, и поделились своими впечатлениями.
Каково управлять компанией в 11 лет?
Глеб
11 лет
«Мама рассказала об отборе в Совет директоров, и я решил попробовать себя, но серьезно не задумывался о том, что пройду дальше — сначала это был спортивный интерес. Больше всего мне нравится, что наши заседания не похожи на уроки в школе, где ты говоришь только тогда, когда позволит учитель. В Yummy United ты всегда можешь высказать свою точку зрения и тебя выслушают. Я придумывал дизайн упаковок продукции, героев планеты Ямикс 3000 и идеи для мобильных приложений. А еще узнал, как делать маски для инстаграма и нашел новых друзей, с которыми продолжаю общаться вне заседаний. Мне интересны музыка, танки, у меня есть аккаунт на YouTube, и я планирую его развивать. Мечтаю стать диджеем и блогером, и мне нужны деньги на диджейскую установку. В Yummy United я как раз много узнаю о том, как заработать деньги, выпуская продукт».
Надежда
Мама Глеба
«У Глеба много интересов: он играет в футбол, изучает основы программирования, увлекается робототехникой, компьютерными играми и блогингом. И большой фанат танков, как многие мальчики. Периодически он сам предпринимает попытки заработать карманные деньги: во дворе самостоятельно организовал торговлю старыми игрушками и поделками и таким образом контролировал свой бюджет. Это была полностью его инициатива! И поскольку сын хочет научиться рассчитывать на себя, быть успешным и независимым, мы подумали, что участие в проекте пойдет ему на пользу. Отбор проходил в два этапа: видеоконкурс и творческая сессия в Москве. Мой ребенок был в восторге от этого мероприятия: оно не походило на экзамен, взрослые были дружелюбны и открыты, ребята подружились и проходили все как некий развлекательный квест. Диплом участника, полученный в конце отборочного этапа, Глеб до сих пор хранит на видном месте в своей комнате.
В Yummy United выигрывают все: взрослые учатся лучше понимать детей, их потребности и желания, а дети могут проявлять себя. Мне нравится, что сын получает опыт участия в дискуссиях, развивает фантазию, учится аргументированно отстаивать свое мнение и находить общий язык с разными людьми. Глеб уже понимает, что необходимо для производства, раскрутки и продажи продукта. Я абсолютно уверена, что все эти знания и навыки помогут ему в будущем».
Арина
12 лет
«Проект показался мне интересным, ведь такого я еще не встречала. Дети-директора? Не может быть! Оказалось, очень даже может! Благодаря Yummy United я стала более организованной, самостоятельной и общительной. Участвовала во всех заданиях, рисовала, придумывала идеи для постов в соцсетях — думаю, на некоторые из них обратили внимание. А больше всего мне нравится общаться с интересными людьми, изучать что-то новое и, конечно, участвовать в процессе создания вкусняшек!
В компании я заинтересовалась дизайном продуктов, начала изучать современное искусство и решила, что хочу стать бизнес-леди или стюардессой!».
Ирина
Мама Арины
«Мы узнали о Yummy United от моего сына, который работает в “Магните” и посоветовал подать заявку. О том, что ребенок попадет в Совет директоров, мы даже не мечтали, но решили попробовать. Дочка сама сняла ролик, мы выложили его в Instagram и ждали результатов. Радости и удивлению не было предела, когда выяснилось, что она попала во второй тур и нас пригласили в увлекательное путешествие в Москву!
В этом проекте мы увидели новое веяние. Здорово, что детям дали право управлять компанией и участвовать в процессе производства. Они научились креативно мыслить, изобретать и придумывать интересные штучки! Арина — творческий ребенок, занималась в художественной школе и успешно выступает в хореографическом ансамбле, но в Yummy United она изменилась — стала вести себя как настоящая бизнес-леди. Дочь любит фильмы и рассказы про горы. Одно маленькое альпинистское восхождение на гору Индюк она уже совершила. Думаю, у нее получится покорить многие вершины».
Артем
11 лет
«Я люблю смотреть видеообзоры по разработке компьютерных игр — планирую в будущем создать свою игровую платформу, интересуюсь блогингом. Хочу стать дизайнером и делать видеообзоры. Став членом Совета директоров, я начал больше читать по интересным мне темам. Мне нравится узнавать что-то новое, открывать в себе таланты, слушать приглашенных гостей и придумывать нестандартные решения. Люблю фантазировать и делиться идеями с коллегами. В Yummy United можно узнать, как работает бизнес, как создаются, производятся и продвигаются продукты. Я рисовал наших героев для упаковки, придумывал необычные вкусы продуктов и разработал рецепт своего первого шоколадного батончика! На этом заседании мы с коллегами дегустировали и делились своими фирменными рецептами. Это была полностью самостоятельная работа, каждый смог проявить свое воображение».
Кристина
Мама Артема
«Сын любит читать и рисовать, интересуется биологией, посещает занятия по программированию, изучает видеокурсы по созданию компьютерных игр и проявляет большой интерес к блогингу. Каждый год мечты Артема меняются — чтобы он понял, чем хочет заниматься в будущем, нужно пробовать разное. Участие в творческих проектах играет огромную роль в формировании личности ребенка. Возможно, именно опыт, полученный в Yummy United, повлияет на планы моего ребенка. К тому же это единственный подобный проект в России, поэтому мы решили участвовать — всегда круто быть первым. У Артема появились новые друзья, он стал увереннее в себе, чаще советуется с нами и открыл в себе новые таланты. Это прекрасная перспектива для личностного роста. Дети верят, что все возможно, не отказываются от оригинальных идей и не сдаются при первых трудностях. Думаю, в этом мы можем на них равняться».
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