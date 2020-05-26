Каково управлять компанией в 11 лет?

Мама Глеба

«У Глеба много интересов: он играет в футбол, изучает основы программирования, увлекается робототехникой, компьютерными играми и блогингом. И большой фанат танков, как многие мальчики. Периодически он сам предпринимает попытки заработать карманные деньги: во дворе самостоятельно организовал торговлю старыми игрушками и поделками и таким образом контролировал свой бюджет. Это была полностью его инициатива! И поскольку сын хочет научиться рассчитывать на себя, быть успешным и независимым, мы подумали, что участие в проекте пойдет ему на пользу. Отбор проходил в два этапа: видеоконкурс и творческая сессия в Москве. Мой ребенок был в восторге от этого мероприятия: оно не походило на экзамен, взрослые были дружелюбны и открыты, ребята подружились и проходили все как некий развлекательный квест. Диплом участника, полученный в конце отборочного этапа, Глеб до сих пор хранит на видном месте в своей комнате.

В Yummy United выигрывают все: взрослые учатся лучше понимать детей, их потребности и желания, а дети могут проявлять себя. Мне нравится, что сын получает опыт участия в дискуссиях, развивает фантазию, учится аргументированно отстаивать свое мнение и находить общий язык с разными людьми. Глеб уже понимает, что необходимо для производства, раскрутки и продажи продукта. Я абсолютно уверена, что все эти знания и навыки помогут ему в будущем».