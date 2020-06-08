Лидеры бизнеса о Yummy United: «Идеи феерические — хочется пойти и сделать несколько стартапов»

Про яркие идеи

Мне особенно понравилась мысль про переводчик с детского языка на язык взрослых. Уверен, многие родители ищут в интернете слова, которые иногда слышат от своих детей. Почему бы не сделать такое приложение? Участники были суперпродуктивны, и я не успевал вешать стикеры с их придумками на виртуальную доску. После таких воркшопов хочется пойти и сделать несколько стартапов, потому что идеи действительно феерические. У подростков нет того количества ограничений, которое есть у нас. Они мыслят в формате, что возможно все. Это очень ценно, и вырастая мы теряем эту свободу. Наверное, задача взрослых в креативной индустрии в каком-то смысле научиться снова быть детьми.

Про концепцию проекта

Идея проекта очень любопытная и актуальная. Дети могут придумывать бесконечно, и этим ресурсом реально хочется пользоваться, в хорошем смысле этого слова. У них есть огромное количество энергии, а у нас есть большое количество проблем, которые нужно решать. Они чувствуют свою значимость и пробуют разные вещи. В школе дети живут с ощущением, что ошибка это плохо, у них формируется страх ошибиться. В этой системе ответ всегда один, и он в конце учебника. Тут противоположный абсолютно подход: неправильного ответа нет, а ошибка может быть полезна, потому что позволяет узнать что-то новое. А если компании удается делать из этого прибыльный бизнес — вдвойне прекрасно. Это уникальная история, которая, уверен, привлекает внимание и многих не оставит равнодушными.