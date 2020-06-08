Как в 10 лет разработать приложение и освоить AR-технологии, какими словами объяснить школьникам основы маркетинга и зачем все это нужно взрослым? Расспросили приглашенных экспертов Yummy United.
Лидеры бизнеса о Yummy United: «Идеи феерические — хочется пойти и сделать несколько стартапов»
Женя Бондарев
Креативный директор компании Redmadrobot, разработчика мобильных продуктов номер один в России. Проводил мастер-класс и брейншторм по созданию приложений
Как проходил мастер-класс
Мне и раньше доводилось работать с детьми: у меня был собственный авторский курс «Дизайн мобильных интерфейсов» в школе профессий будущего, где мы учились делать цифровые продукты, я много выступал на конференциях, но все это было несколько лет назад, поэтому воркшоп в Yummy United меня сильно взбодрил, в том числе подготовка. Это очень классная вообще разминка для мозга: попробовать объяснить что-то сложное про свою профессию языком, который будет понятен восьмилетнему ребенку. О формате компании, которой управляют дети, я раньше не слышал и, конечно, было любопытно попробовать. Наша встреча проходила в Zoom. 40 человек в возрасте от 8 до 12 лет в таком онлайн-формате — это, конечно, феерический опыт: кто-то пляшет, кто-то кидает подушку в потолок. Это очень весело и смешно, но это их способ коммуникации и познания мира, которому не нужно сопротивляться. В работе с детьми всегда важна динамика — они не могут долго концентрироваться, поэтому приходится добавлять какие-то развлекательные вещи, игровые механики. Организовано все было круто: у коллег из Yummy United уже большой опыт.
Про яркие идеи
Мне особенно понравилась мысль про переводчик с детского языка на язык взрослых. Уверен, многие родители ищут в интернете слова, которые иногда слышат от своих детей. Почему бы не сделать такое приложение? Участники были суперпродуктивны, и я не успевал вешать стикеры с их придумками на виртуальную доску. После таких воркшопов хочется пойти и сделать несколько стартапов, потому что идеи действительно феерические. У подростков нет того количества ограничений, которое есть у нас. Они мыслят в формате, что возможно все. Это очень ценно, и вырастая мы теряем эту свободу. Наверное, задача взрослых в креативной индустрии в каком-то смысле научиться снова быть детьми.
Про концепцию проекта
Идея проекта очень любопытная и актуальная. Дети могут придумывать бесконечно, и этим ресурсом реально хочется пользоваться, в хорошем смысле этого слова. У них есть огромное количество энергии, а у нас есть большое количество проблем, которые нужно решать. Они чувствуют свою значимость и пробуют разные вещи. В школе дети живут с ощущением, что ошибка это плохо, у них формируется страх ошибиться. В этой системе ответ всегда один, и он в конце учебника. Тут противоположный абсолютно подход: неправильного ответа нет, а ошибка может быть полезна, потому что позволяет узнать что-то новое. А если компании удается делать из этого прибыльный бизнес — вдвойне прекрасно. Это уникальная история, которая, уверен, привлекает внимание и многих не оставит равнодушными.
Как этот опыт поможет детям
Каждый раз, заканчивая занятие, я думаю, что это удивительное счастье — в таком возрасте делать то, что делают они, общаться с такими людьми и понимать, что им рассказывают. Если бы у меня в детстве была подобная возможность, думаю, я смог бы намного раньше понять то, что осознаю в свои 30 лет, и не допустить многих ошибок в выборе своего пути. Сейчас приходится тратить огромное количество усилий, чтобы развивать гибкость мышления, и если бы это было игровой практикой (в этом и кайф, что в детстве все кажется веселой игрой), то сейчас я был бы намного увереннее, креативнее, смелее в своих идеях и, возможно, добился бы ещё большего. Конечно, я считаю, что должна быть обратная сторона медали: дети должны кататься на велосипеде, прыгать через костер, лазить по деревьям, узнавать, как устроена природа. Поэтому я за то, чтобы был баланс — если он будет достигнут, нас ждет большое красивое будущее.
Алексей Фольмер
Директор по работе с клиентами в GfK, одной из ведущих маркетинговых компаний в мире. Проводил мастер-класс по маркетинговым исследованиям
Про концепцию проекта
Как исследователь, я очень люблю эксперименты, поэтому, конечно, поддерживаю этот проект. Надеюсь, что пользу из него извлекут все. Дети очень серьезно относятся к своей роли в компании, уверен, что они смогут удивить всех и добиться отличных результатов. Их участие позволит уделить больше внимания тому, что действительно важно этой аудитории в продукте.
Как рассказать детям о маркетинговых исследованиях
Нашей задачей было показать ребятам, что они уже являются исследователями, постоянно познавая мир. Затем мы обсудили, какие знания о покупателях могут пригодиться им в работе. А дальше уже сами директора генерировали идеи исследований и вопросов покупателям. Мы построили мастер-класс так, чтобы дети самостоятельно сформулировали основные понятия маркетинговых исследований и могли сделать простую анкету для опроса одноклассников.
Про впечатления от мастер-класса
В GfK у нас были проекты по исследованию предпочтений детей, но, конечно, это не то же самое, что прямое общение с большой аудиторией. Поэтому меня очень вдохновило предложение поучаствовать в проекте, но задача заинтересовать и удержать внимание нескольких групп детей в разных городах одновременно казалась довольно сложной. Потребовалось несколько дней, чтобы преодолеть все сомнения.
Сначала, конечно, ребята немного побаловались, но нам удалось их увлечь, и я рад, что случился именно диалог, в котором дети были полноценными участниками. Больше всего мне запомнилось обсуждение знаменитостей, мнение которых важно юным директорам. Кажется, большинство имен оказались новыми для взрослой части команды. Еще мне понравилось, что в разговоре о продуктах, потребление которых нужно ограничивать, ребята очень серьезно рассуждали о чрезмерном потреблении и пищевой аллергии.
Как это поможет детям
Я бы хотел, чтобы в моем детстве были такие проекты. Для меня поступление в университет и начало работы стали очень резкой сменой обстановки, когда требуются новые навыки и умения, а значительная часть полученных до этого знаний не помогает. Поэтому я рад, что сейчас у детей появляются возможности приобрести опыт больших проектов и бизнес-общения, а также уверенность в том, что они могут справляться с любыми задачами. Получив базовые знания о различных аспектах деятельности бизнеса, они смогут осознанно выбирать области для более глубокого изучения и дальнейшего развития. В сфере маркетинговых исследований активные и креативные ребята с опытом в реализации бизнес-проектов точно будут востребованы.
Рустам Мирзахмедов
Основатель студии Instafilter в Петербурге, специализирующейся на AR-эффектах для маркетинга. Проводил презентацию и брейншторм по технологиям дополненной реальности
Про совместный брейншторм
Я раньше часто выступал перед детьми. Читал лекции в детской школе в Петербурге, был в жюри Всероссийской олимпиады по виртуальной дополненной реальности во Владивостоке, готовил к ней ребят — конечно, там были развлекательно-образовательные мероприятия, на которых я был спикером. Но в случае с Yummy United моя роль отличалась: ведь маленькие директора были одновременно моими заказчиками. Детям я рассказываю об AR-технологиях точно так же, как рассказывал бы их родителям, разве что использую другую интонацию. Уровень понимания технических деталей у них такой же, как и у взрослых, не связанных с IT. Нужно с помощью простых аналогий и примеров объяснить, как работают сложные вещи. Сначала я сделал легкое погружение: объяснил, как вообще работает технология, как компьютер распознает наши лица и предметы. А после у нас был брейншторм. Ребята предложили множество идей — гораздо больше, чем я ожидал. Несколько из них были очень необычными: например, маска, которая делит лицо на две части, и при повороте головы видно только одну, левую или правую. Такого еще не было. Когда мы создаем эффекты, то в первую очередь думаем маркетинговыми понятиями: насколько это попадет в аудиторию, будет ли актуально. У детей другой подход, они очень непосредственны. При этом все идеи отвечали техническому заданию.
Как влияет детский взгляд
Продукция Yummy United ориентирована на детей, и юные директора чувствуют аудиторию своего возраста гораздо лучше, знают все тренды, моментально реагируют, понимают, будет ли это интересно сверстникам. Это означает, по сути, что есть фокус-группа внутри компании, и маркетинговая и коммуникационная стратегии получаются точнее.
Как это поможет детям
Будь у меня ребенок такого возраста, я бы с удовольствием согласился, чтобы он принял участие в Совете директоров. В России есть большая проблема с финансовой грамотностью, с предпринимательством в целом, и если детям с младых ногтей рассказывают, как устроен бизнес, что такое маркетинг, коммуникации, — это отличная школа. Мы вступили в информационную эру, когда креатив ценится больше всего и дает максимальный прирост к добавленной стоимости. Когда они вырастут, смогут использовать эти знания и способность к творческому мышлению для своих проектов, а даже если станут наемными сотрудниками, будут понимать структуру бизнеса и чего от них хочет начальство. Кроме того, они приобретают soft skills. Сегодня гораздо важнее не умение, к примеру, писать или программировать, а навыки взаимодействия с командой, эмпатия, способность к обучению. Мир меняется очень быстро, и учиться нужно постоянно — у ребят уже будет такая привычка.
Про инстамаску, сделанную с детьми
Мы вместе готовим инстамаску, очень тесно общаемся и думаем о том, что действительно может выстрелить. Сделали выжимку идей с брейншторма и сейчас работаем над ними. Хочется сказать большое спасибо ребятам за то, что прислушиваются к нашему опыту. Часто приходят клиенты и просят: «Сделайте вот так», а это устарело уже полгода назад. С Yummy United мы, естественно, придерживаемся поставленных целей по коммуникации, но идет творческий процесс. Пока не можем раскрыть детали, но это будет новый виток развития популярных сценариев использования масок. Мы хотим продемонстрировать пример продукта, который можно придумать для детей при их непосредственном участии.
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