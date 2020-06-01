Расспросили сооснователя Yummy United об уникальной бизнес-модели, за которой будущее.
Олег Бериев: «Мы хотим увидеть поколение, которое изменит мир»
Аналогов компании Yummy United нет нигде в мире. Расскажите, в чем уникальность и инновационность этой концепции?
Уникальность во всем. Во-первых, традиционные бизнес-модели — индустриальные. Есть, например, завод, который что-то производит, а маркетологи уже облекают продукт в упаковку, разрабатывают коммуникацию, создают бренд и доносят его преимущества до аудитории. Наша модель не индустриальная. Сегодня технологии меняют логику процессов: появилась возможность формировать value не внутри заводов, а во взаимодействии с потребителями. На этом строится наш бизнес. На рынке большое количество уже существующих индустриальных решений. Ими не надо владеть, достаточно размещать заказы на площадках партнеров и контролировать все точки формирования brand value от качества продукции до коммуникации с аудиториями. Такой подход позволяет двигаться гораздо быстрее и эффективнее.
Во-вторых, мы пришли в сегмент 8–12 лет, где почти нет брендов, ориентированных конкретно на эту аудиторию (в основном детские бренды существуют в сегментах от 0 до 3 лет и от 3 до 8). Этот возраст переходный и сложный для коммуникации, дети вступают в конфликт: «я уже большой, я сам знаю». Традиционно маркетологи обращаются к родителям, но в этот период влияние родителей на ребенка как раз ослабевает. А каналов коммуникации длительное время не было: маркетологи не знали, как разговаривать с детьми. Они не смотрят телевизор, не читают газеты, не слушают соседей — их мозги по-другому работают. Благодаря развитию технологий этот канал появился, и компании начали активно экспериментировать.
Мы пришли именно в этот сегмент с брендом, разработанном специально для него. И нашли способ вовлечь свою целевую аудиторию в судьбу нашего бизнеса. Детский Совет директоров — это одновременно и фокус-группа, и неиссякаемый источник идей. Так полтора года назад и родилась наша компания. В прошлом году в Италии мы собрали свой первый Совет директоров и представили проект на выставке TUTTOFOOD в Милане, где нас заметили и захотели с нами работать.
Получается, что производством вы непосредственно не занимаетесь?
У нас нет собственных индустриальных решений, но мы понимаем, как они работают. И у нас в акционерах люди, которые, собственно, владеют заводами — они являются одними из наших поставщиков.
То есть вы хотели бы видеть Yummy United как некую управляющую компанию?
Верно. В широком понимании — это маркетинговая платформа, где мы управляем точками формирования value. Мы влияем на качество, на коммуникации. Но, в отличие от традиционных компаний, которые пытаются «оберегать» свой бренд, мы экспериментируем, развиваем связи с партнерами и даем им возможность зарабатывать вместе с нами. Например, детям нужны гаджеты, давайте сделаем специальную серию по эскизам наших директоров! Нам близка концепция sharing economy.
С кем вы уже сотрудничаете в России?
Например, компания «Магнит», они помогли нам вывести бренд на российский рынок, и в магазинах этой сети наши продукты появятся в первую очередь. Мы собрали первый Детский Совет директоров из детей сотрудников «Магнита», вовлекли их в процесс и вместе разработали первый продуктовый портфель. Дальше, будут и другие сети, а все Детские Советы директоров открыты для участия. Мы хотим быть большим национальным брендом — и единственным, которым управляют дети. Сотрудничество развивается в нескольких плоскостях. Есть ритейл-партнеры, есть индустриальные — производители продуктов питания, а могут быть и контентные, и любые другие. Например, сейчас с одной из страховых компаний мы разрабатываем совместный продукт, созданный при участии детей и адаптированный под их потребности. Детские страховые продукты есть на рынке, но то, что мы делаем, уникально. С одной из радиостанций делаем программу, где дети — ведущие. Так что смотрим на нашу аудиторию широко
В чем заключается миссия проекта?
Мы работаем с аудиторией 8–12 лет — в этом возрасте ребенок формируется как личность. Традиционная модель образования и воспитания эту личность подавляет. А мы создаем для детей возможность проявить себя, учим их формулировать собственную точку зрения, отстаивать ее и добиваться того, чтобы их идеи воплощались в жизнь. Они — будущие лидеры, предприниматели, менеджеры. Мы хотим увидеть в наших детях поколение, которое изменит мир. В Yummy United они влияют на то, что компания для них производит. Пусть сегодня почувствуют, что такое «я», а завтра займут наши места и будут управлять настоящим миром. Вот наша миссия.
Расскажите, как детский взгляд помогает развивать и улучшать продукт.
Мы, взрослые, скучные. Мы всего боимся: выглядеть глупо, сказать не то. А инновации — они всегда там, где глупость, безумие, креатив. Дети нам дают вот эту энергию. Они заставляют увидеть вещи, которые мы не замечаем в обычной жизни. Я часто привожу пример про вкус радуги или неба. Ребенку это пришло в голову, и он, может, сам не до конца понял, зачем это сказал. А мы думаем, как применить. Главное — услышать, зацепиться, а потом выводить какие-то идеи. Так, в серии глазированных сырков мы использовали этот подход и вместе с детьми придумали «вкус третьей звезды» для вкуса «соленая карамель», «вкус галактической ночи» для глазированного сырка с какао и тертым шоколадом, «вкус красной планеты» для сырка с малиной и гранатом. Кстати, концепция дизайна упаковки глазированных сырков также принадлежит детям: теперь у нас есть целая планета Ямикс 3000 и мобильное приложение, где в дополненной реальности существуют ее жители — можно их собирать и меняться с друзьями.
Как организованы процессы внутри компании? Наверняка присутствует контроль со стороны взрослых наставников?
Несомненно, дети всегда находятся вместе со взрослыми. Мы им помогаем и направляем, иначе будет хаос. Для этого у нас есть специальные люди, которые умеют работать с детьми и занимаются только Советом директоров.
Это педагоги?
Да, это люди с педагогическим или психологическим образованием. Но все сотрудники компании в той или иной степени вовлечены в жизнь Совета директоров. Очевидно, это игра для детей. Игра — это единственная форма, через которую они познают мир. И конечно, мы ее создаем и поддерживаем. У каждого директора есть визитная карточка, планшет с программами, позволяющими проявлять свое творчество. Также есть единая платформа Basecamp, на которой дети взаимодействуют, с расписанием и документами, Zoom, где происходит общение — у нас 40 директоров из 18 городов. Еженедельно проходят заседания, каждое посвящено определенной теме, которая имеет отношение к жизни компании. Это может быть рекламная кампания, дизайн упаковки, производство и разработка продуктов, SMM — обычно мы приглашаем экспертов по данной теме. После заседаний директора могут выкладывать что-то, додумывать, общаться, и есть сотрудники, которые всю неделю на связи с детьми и их родителями.
Какими вы видите перспективы компании?
Если говорить о России — пока мы в категории «продукты питания», но будем развиваться и в других областях. Часть продуктов будем контролировать сами на протяжении всего цикла, от разработки рецепта до коммуникаций, а часть будут производить партнеры по нашим требованиям в рамках лицензионных соглашений.
В будущем мы видим Yummy United в разных странах. В каждой — свой Совет директоров, но есть единая платформа, где все друг друга знают и взаимодействуют. Есть локальные программы, есть глобальные, но все вместе — большая компания: современная, быстрая и креативная.
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