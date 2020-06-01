Олег Бериев: «Мы хотим увидеть поколение, которое изменит мир»

Во-вторых, мы пришли в сегмент 8–12 лет, где почти нет брендов, ориентированных конкретно на эту аудиторию (в основном детские бренды существуют в сегментах от 0 до 3 лет и от 3 до 8). Этот возраст переходный и сложный для коммуникации, дети вступают в конфликт: «я уже большой, я сам знаю». Традиционно маркетологи обращаются к родителям, но в этот период влияние родителей на ребенка как раз ослабевает. А каналов коммуникации длительное время не было: маркетологи не знали, как разговаривать с детьми. Они не смотрят телевизор, не читают газеты, не слушают соседей — их мозги по-другому работают. Благодаря развитию технологий этот канал появился, и компании начали активно экспериментировать.

Мы пришли именно в этот сегмент с брендом, разработанном специально для него. И нашли способ вовлечь свою целевую аудиторию в судьбу нашего бизнеса. Детский Совет директоров — это одновременно и фокус-группа, и неиссякаемый источник идей. Так полтора года назад и родилась наша компания. В прошлом году в Италии мы собрали свой первый Совет директоров и представили проект на выставке TUTTOFOOD в Милане, где нас заметили и захотели с нами работать.