NASA ищет добровольцев для восьмимесячной самоизоляции в России

Добровольцев погрузят на борт модели космического корабля, где последующие недели они будут симулировать межпланетное путешествие при помощи технологий виртуальной реальности, а также выполнять различные задание, которые, предположительно, придется выполнять космонавтам, когда те отправятся в реальный полет на Марс.

Принять участие в эксперименте смогут лица в возрасте от 30 до 55 лет. Одними из обязательных требований являются техническое или военное образование, а также свободное владение русским и английским языком. Отмечается, что длительность программы может составить четыре или восемь месяцев, либо один год.

Ученые рассчитывают разобраться в том, как влияет изоляция на психику человека, а также надеются понять, что формирует идеальную команду для межпланетного путешествия и каких людей стоит в нее отбирать.

Космический корабль, на который погрузятся участники эксперимента, уже использовалась для симуляции полетна на Марс в 2011 году. За экипажами в течение 520 и 105 суток тогда наблюдал Российский проект Mars500.



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