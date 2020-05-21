«Для Санкт-Петербурга специальность "медицинская сестра" очень востребована на протяжении всех лет. Несколько десятилетий назад, когда в городе была открыта лимитная прописка, мы почти полностью укомплектовались. Но на сегодняшний день и все последние годы нехватка достаточно серьезная. Есть методика Минздрава по расчету потребности и во врачах, и в среднем медперсонале. В сегодняшней ситуации нам не хватает около 3 тыс. медицинских сестер», — сообщила Бубликова во время пресс-конференции.

Медицинские учреждения, которые лечат зараженных коронавирусом, также нуждаются в дополнительной помощи. По словам Петра Тищенко, замперда по труду и занятости населения Петербурга, на работу с COVID-19 необходимо 280 медсестер. 6 мая этот показатель был почти втрое больше и составлял 640 человек.

Бубликова также отметила, что в 2020 году образовательные учреждения города выпустят 2437 медицинских сестер, на обучение также планируется принять порядка трех тысяч человек.

Речь во время пресс-конференции также зашла о тех медицинских сотрудниках, которые отказывались от работы из-за опасений за здоровье своих близких. Тищенко сообщил, что им в период пандемии будет предоставлено проживание в гостиницах или «на базе самого [медицинского] учреждения».



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