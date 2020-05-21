Создатели проекта отмечают, что интерактивная карта поможет организовать связь между сотрудниками больниц и иных медцентров с обществом властью, а «каждый — от простого гражданина до чиновника самого высокого уровня — сможет оценить ситуацию в здравоохранении в условиях пандемии».

По состоянию на 16:10 21 мая на карте уже отмечено 332 проблемы. Самое большое число сообщений пришло из Москвы (169) и Петербурга (56).

Написать обращение в «Альянс врачей» можно через форму обратной связи на официальном сайте проекта. Отмечается, что все жалобы будут оформлены как анонимные, а после этого кураторы проекта передадут их в надзорные органы, проследят за решением проблемы и затем сообщат.

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