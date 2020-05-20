Вышел трейлер документального фильма HBO об ЛГБТК-сообществе в Чечне



Фильм расскажет о группе активистов, которые спасают жертв преследований и помогают им найти убежище или получить документы, чтобы уехать из республики. Отмечается, что лица героев были изменены с помощью нейросетей, чтобы также обезопасить их после премьеры картины.

Помимо кадров, снятых съемочной командой, в документалку добавили отрывки из недавнего интервью главы Чеченской республики Рамзана Кадырова телеканалу HBO, в котором он заявил, что геев в его регионе нет и продолжил: «А если есть, забирайте их туда к себе в Канаду — кровь им очистить. Нам такие и не нужны. Нет у нас таких людей».

«Фильму Дэвида Фрэнса суждено поднять волну», — отмечал критик Vanity Fair Ричард Лоусон — «это смесь классических интервью и дерзкого партизанского кино, которое обнажает ужасные гей-чистки, произошедшие в Чечне и в России в последние годы».

Премьера «Добро пожаловать в Чечню» состоится на новом стриминговом сервисе HBO Max 30 июня. До этого ленту уже показывали на «Берлинале» и фестивале «Сандэнс».



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