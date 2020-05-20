Глава инфоцентра по коронавирусу Мясников о смертях во время пандемии COVID-19

«Не надо искать в любом симптоме именно коронавирус. Даже если коронавирус, ну и что? Ну конечно, надо пойти, сдать анализ, чтобы не заразить других. Но вы же понимаете, что это иллюзия. <...> Все равно инфекция возьмет свое. Она возьмет свое. Мы все равно все переболеем. Кому положено умереть — помрут», — произнес он в эфире шоу «Соловьев LIVE».

Позднее Мясников заявил, что его слова из-за неизбежности заражения COVID-19 были вырваны из контекста. Он отметил, что именно ситуация, в которой все население переболеет коронавирусом, приведет к появлению коллективного иммунитета: «Не надо дергаться и тратить силы и разрушать свою психику паникой ("не надо ничего делать"), что мы все смертны по факту своего существования (что "все, кому положенно (Богом) умереть- умрут")».

Он также отметил, что от коронавируса умирают «на порядки меньше, чем от практически всех привычных нам заболеваний. Поэтому факт, что человек смертен, не должен омрачать дни нашей —увы — скоротечной жизни и надо просто жить, радоваться этой жизни, а не омрачать её тревожными настроениями и сокращать её паникой».



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