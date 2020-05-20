«Похоже, что страна находится в фазе стабилизации. Это очень чувствительный момент, требующий дальнейшего соблюдения физического дистанцирования (даже в случае снятия некоторых ограничений), тщательной гигиены рук, выявления случаев, их тестирования, лечения и изоляции», — отметила Вуйнович.

По словам представителя ВОЗ, сейчас важно отслеживать все контакты заразившихся и соблюдать карантин — это поможет сохранить положительную тенденцию и контроль над эпидемией в России. «Это похоже на марафон, и я бы сказала, что мы только на полпути», — заключила она.

Вуйнович также раскрыла модель подсчета статистики по коронавирусу в России — в стране используют методологию ВОЗ. «16 апреля 2020 года ВОЗ опубликовала новые методические рекомендации по удостоверению и кодированию Covid-19 в качестве причины смерти, которые были переведены на русский язык российским Сотрудничающим центром ВОЗ по системам здравоохранения и общественному здоровью, и которые применяются в Российской Федерации, как и прочие рекомендации по кодированию других причин смерти на основе МКБ десятого пересмотра. Как и в любой системе статистики (это стандартная хорошая практика), периодически проводятся внутренние пересмотры (не только касающиеся смертности)», — добавила она.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 4 миллиона человек, в России — превысило 300 тысяч. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.