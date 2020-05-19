В период самоизоляции, вызванной распространением коронавируса, россияне стали чаще жертвовать деньги на благотворительность в марте и апреле 2020 года. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на аналитиков проекта «Если быть точным» фонда «Нужна помощь».
Во время пандемии коронавируса россияне стали чаще жертвовать деньги на благотворительность
За два весенних месяца россияне чаще всего оказывали поддержку некоммерческим организациям, которые работают с «социально уязвимыми группами» — малоимущими, детьми-сиротами, бездомными и т.д. Так, в марте число отчислений выросло на 37% по сравнению с февралем, а в апреле — еще на 38%. Суммируя, за период коронавирусных ограничений граждане РФ отправили почти в два раза больше онлайн-пожертвований по сравнению с показателями начала года.
По оценкам экспертов, средний перевод в апреле также вырос на 7% и теперь составляет 1 021 рубль. Отмечается, что этот показатель — «самый высокий за последние полтора года».
В направлении «Медицина и здравоохранение» динамика иная: в марте наблюдался спад по числу онлайн-пожертвования (на 12%), но уже в апреле их число выросло почти на 31%. Средний перевод составил 419 рублей.
«Фонды обратились к обществу со словами о том, что во время кризиса их подопечным стало еще тяжелее, "им сейчас никто не поможет, кроме вас". И люди отреагировали переводами — хотя многие жертвователи сейчас наверняка сами испытывают тревогу по поводу будущего», — объясняет рост числа пожертвований глава отдела исследований «Если быть точным» Елизавета Язневич.
«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.