Во время пандемии коронавируса россияне стали чаще жертвовать деньги на благотворительность

За два весенних месяца россияне чаще всего оказывали поддержку некоммерческим организациям, которые работают с «социально уязвимыми группами» — малоимущими, детьми-сиротами, бездомными и т.д. Так, в марте число отчислений выросло на 37% по сравнению с февралем, а в апреле — еще на 38%. Суммируя, за период коронавирусных ограничений граждане РФ отправили почти в два раза больше онлайн-пожертвований по сравнению с показателями начала года.

По оценкам экспертов, средний перевод в апреле также вырос на 7% и теперь составляет 1 021 рубль. Отмечается, что этот показатель — «самый высокий за последние полтора года».

В направлении «Медицина и здравоохранение» динамика иная: в марте наблюдался спад по числу онлайн-пожертвования (на 12%), но уже в апреле их число выросло почти на 31%. Средний перевод составил 419 рублей.

«Фонды обратились к обществу со словами о том, что во время кризиса их подопечным стало еще тяжелее, "им сейчас никто не поможет, кроме вас". И люди отреагировали переводами — хотя многие жертвователи сейчас наверняка сами испытывают тревогу по поводу будущего», — объясняет рост числа пожертвований глава отдела исследований «Если быть точным» Елизавета Язневич.



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