Статистику приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на данные мониторинга сборов российских НКО от аналитиков проекта «Если быть точным» фонда «Нужна помощь». Специалисты изучили информацию от более чем 600 организаций, которые принимают онлайн-пожертвования. За период с марта по апрель россияне отправили почти в два раза больше пожертвований «социально уязвимым группам» (89%), чем в начале года, когда эпидемия коронавируса в стране только начиналась. «Этот показатель — самый высокий за последние полтора года»,— говорится в исследовании.

В марте в направлении «Медицина и здравоохранение» число онлайн-пожертвований наоборот уменьшилось на 12%, но уже в апреле ситуация изменилась — число выросло почти на 31%. «Мы надеемся, что эта позитивная динамика сохранится и в дальнейшем. Поэтому мы призываем всех не оставаться безучастными и помогать тем, кто в этом нуждается, любыми доступными способами», — отмечают в пресс-службе компании QIWI.

Как считает глава отдела исследований «Если быть точным» Елизавета Язневич, рост числа пожертвований для социально уязвимых вызван грамотной реакцией НКО на эпидемию коронавиурса. «Фонды, которые работают с детьми-сиротами или бездомными, чаще сталкиваются со стигмой, с мифами и поэтому более гибки в коммуникации. Они смогли отреагировать на резкое изменение повестки. Фонды обратились к обществу со словами о том, что во время кризиса их подопечным стало еще тяжелее, «им сейчас никто не поможет, кроме вас». И люди отреагировали переводами — хотя многие жертвователи сейчас наверняка сами испытывают тревогу по поводу будущего», — отметила она.