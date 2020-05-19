Во время пандемии россияне пожертвовали на благотворительность в два раза больше, чем до начала эпидемии. Так, в марте количество онлайн-переводов НКО, помогающим «социально уязвимы группам» населения, увеличилось на 37% по сравнению с февралем, а в апреле — еще на 38%.
Статистика дня: в период пандемии россияне пожертвовали на благотворительность в два раза больше, чем до начала эпидемии
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Фото: Shutterstock.com
Статистику приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на данные мониторинга сборов российских НКО от аналитиков проекта «Если быть точным» фонда «Нужна помощь». Специалисты изучили информацию от более чем 600 организаций, которые принимают онлайн-пожертвования. За период с марта по апрель россияне отправили почти в два раза больше пожертвований «социально уязвимым группам» (89%), чем в начале года, когда эпидемия коронавируса в стране только начиналась. «Этот показатель — самый высокий за последние полтора года»,— говорится в исследовании.
В марте в направлении «Медицина и здравоохранение» число онлайн-пожертвований наоборот уменьшилось на 12%, но уже в апреле ситуация изменилась — число выросло почти на 31%. «Мы надеемся, что эта позитивная динамика сохранится и в дальнейшем. Поэтому мы призываем всех не оставаться безучастными и помогать тем, кто в этом нуждается, любыми доступными способами», — отмечают в пресс-службе компании QIWI.
Как считает глава отдела исследований «Если быть точным» Елизавета Язневич, рост числа пожертвований для социально уязвимых вызван грамотной реакцией НКО на эпидемию коронавиурса. «Фонды, которые работают с детьми-сиротами или бездомными, чаще сталкиваются со стигмой, с мифами и поэтому более гибки в коммуникации. Они смогли отреагировать на резкое изменение повестки. Фонды обратились к обществу со словами о том, что во время кризиса их подопечным стало еще тяжелее, «им сейчас никто не поможет, кроме вас». И люди отреагировали переводами — хотя многие жертвователи сейчас наверняка сами испытывают тревогу по поводу будущего», — отметила она.
Благотворительная организация «Ночлежка», которая с 1990 года помогает бездомным людям Петербурга вернуться к обычной жизни, запустила акцию «Ты не один». В рамках инициативы жители Москвы и Петербурга смогут оставить пакеты с самым необходимым на остановках, забора, скамейках неподалеку от своих домов, чтобы их смогли забрать бездомные, нуждающиеся в продуктах и средствах гигиены. Кроме того, 1 миллион рублей на поддержку благотворительной организации «Ночлежка» пожертвовал видеоблогер Руслан Усачев.
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