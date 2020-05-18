Стало известно, сколько россиян прибавило в весе во время самоизоляции

Исследование показало, что прибавил в весе почти каждый четвертый (24%). Тогда как похудевших оказалось вдвое меньше (12%). Еще половина россиян (51%) рассказала, что за время работы на дому не обнаружили каких-либо изменений массы тела.

Из числа безработных в весе прибавил каждый пятый (20%), а похудело — 14%. Около 48% респондентов сохранили прежний вес.

Также сообщается, что на лишний вес сейчас больше жалуются женщины (21%). У мужчин же этот процент равен 15. Однако также сообщается, что среди похудевших на самоизоляции женщин оказалось на 3% больше, нежели мужчин — 10% против 7% соответственно. Всего же, согласно исследованию, похудело около 8% россиян.

О том, как пережить самоизоляцию без риска потерять любимые джинсы, «Собаке.ru» рассказывал главный ЗОЖ-гуру Петербурга и идеолог проекта «Бешеная сушка» Василий Смольный. Также ранее стало известно, что социальная сеть «ВКонтакте» запускает платформу «Тренировки». На ней пользователи смогут заниматься спортом под руководством профессиональных спортсменов, танцоров, фитнес-тренеров и хореографов. Подобрать курс можно будет в зависимости от степени подготовки, а проводить занятия без инвентаря, не выходя из дома. Среди первых тренеров — Юрий Смекалов, Самира Мустафиевиева и Ольга Маркес.



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