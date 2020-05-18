Глава НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи предположил, когда начнутся испытания отечественной вакцины от COVID-19 на добровольцах

«Минздрав России еще никому не дал разрешения на проведение исследований вакцины на добровольцах. Рабочие даты [начала исследований], конечно, есть, но насколько рабочие даты совпадут с фактом, я не знаю. <...> Хотелось бы думать, что будет возможно получить разрешение в начале июля», — рассказал он.

При этом глава исследовательского центра отметил, что сейчас важно также обеспечить безопасность добровольцев и уберечь их от заражения новой коронавирусной инфекцией.

«Действительно, в условиях пандемии будет испытываться вакцина против этой пандемии. Поэтому для того, чтобы добровольцы, которые сейчас набираются и будут набираться, вошли в эти испытания не зараженными, их надо каким-то образом сохранять как хрустальную вазу до и в процессе [испытаний] от возможности заразить данным вирусом», — отметил Александр Гинцбург.

Напомним, что в мае уже было зарегистрировано более 100 потенциальных кандидатов в антикоронавирусные вакцины. Ранее Всемирная организация здравоохранения обновила список перспективных вариантов, который вошли три разработки из Петербурга: над двумя из них трудится компания BIOCAD, а над третьей НИИ вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге. Известно, что принцип действия препаратов основывается на способах вызывать в организме иммунный ответ на коронавирусную инфекцию. «Собака.ru» собрала самую актуальную информацию обо всем, что известно о вакцинах на данный момент.



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