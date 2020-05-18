Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что рабочие даты начала тестов уже обозначены, однако ученые все еще ждут официального разрешения Минздрава РФ.
Глава НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи предположил, когда начнутся испытания отечественной вакцины от COVID-19 на добровольцах
«Минздрав России еще никому не дал разрешения на проведение исследований вакцины на добровольцах. Рабочие даты [начала исследований], конечно, есть, но насколько рабочие даты совпадут с фактом, я не знаю. <...> Хотелось бы думать, что будет возможно получить разрешение в начале июля», — рассказал он.
При этом глава исследовательского центра отметил, что сейчас важно также обеспечить безопасность добровольцев и уберечь их от заражения новой коронавирусной инфекцией.
«Действительно, в условиях пандемии будет испытываться вакцина против этой пандемии. Поэтому для того, чтобы добровольцы, которые сейчас набираются и будут набираться, вошли в эти испытания не зараженными, их надо каким-то образом сохранять как хрустальную вазу до и в процессе [испытаний] от возможности заразить данным вирусом», — отметил Александр Гинцбург.
Напомним, что в мае уже было зарегистрировано более 100 потенциальных кандидатов в антикоронавирусные вакцины. Ранее Всемирная организация здравоохранения обновила список перспективных вариантов, который вошли три разработки из Петербурга: над двумя из них трудится компания BIOCAD, а над третьей НИИ вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге. Известно, что принцип действия препаратов основывается на способах вызывать в организме иммунный ответ на коронавирусную инфекцию. «Собака.ru» собрала самую актуальную информацию обо всем, что известно о вакцинах на данный момент.
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