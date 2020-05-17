Петербургским медикам начали переводить доплаты в полном объеме — 25–80 тысяч

Ранее петербургские власти рассказали, что выплатили почти полмиллиарда рублей медицинским работникам, которые помогали пациентам с коронавирусом. В соответствии с постановлением правительства №415 и №484 доплаты по COVID-19 получили 19 822 человека, подчеркнул губернатор Александр Беглов. Однако некоторые медицинские сотрудники сообщили о том, что не весь персонал получил обещанные президентом надбавки.

Напомним, в апреле Смольный утвердил доплаты петербургским врачам, которые работают в стационарах с зараженными COVID-19. Старшим сотрудникам обещали 80 тысяч рублей в месяц, среднему персоналу — по 50 тысяч рублей, а младшему — по 25. Врачи «скорых» также рассчитывали на 50 тысяч рублей, а младший персонал и водители — на 25 тысяч.

Ранее также стало известно, что комитет по здравоохранению Петербурга подготовил новое распоряжение, согласно которому изменен порядок предоставления выплат медицинским работником, заразившимся или умершим вследствие коронавируса. Теперь медикам стало проще их получить. В частности, из акта о признании медработника заразившимся или умершим вследствие COVID-19 убрали требование оценивать в процентах оценивать его личную вину.

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