Рост распространения коронавирусной инфекции в РФ на сегодняшний день оставлен, стабилизация наблюдается по всей стране. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишут РИА Новости.
Глава Роспотребнадзора заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране
«Тот уровень стабильности, которого мы все ждали, мы к нему двигались. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день», – заявила она 17 мая в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 24». «День ко дню прироста уже практически нет. Стабилизация отмечается по всей стране, все регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат такого бережного отношения к своему здоровью», –дополнила Попова.
Несмотря на это, она предполагает, что ограничения придется соблюдать и летом. По ее словам, жить в новых условиях из-за пандемии коронавируса придётся достаточно долго. «Все должны быть в масках на улице, в транспорте, в общественных местах и на рабочем месте, если, конечно вы не находитесь один в каком-то помещении», – напомнила глава Роспотребнадзора.
Ранее в Петербурге ввели масочный режим до конца мая. Как рассказала администрация города, это связано с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Санкт-Петербурга. Количество заразившихся растет, и власти города считают, что одна из причин этого – низкий уровень самоизоляции, который упал до 2,1 в последние дни.
С 12 мая жители города обязаны носить маски и перчатки на улице, в магазинах и транспорте. За нарушение масочного режима предусмотрен штраф 4 тыс.рублей.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 4 млн человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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