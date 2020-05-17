Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что возможность открытия туристического сезона на российских курортах пока относится к разряду надежд, и решение будет зависеть от развития эпидемической ситуации в ближайшие две недели, пишет ТАСС.
Глава Роспотребнадзора: возможность отдыха на курортах России в этом сезоне относится к «разряду надежд»
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Фрагмент интервью был опубликован 17 мая в Instagram ведущего Павла Зарубина. «Это, знаете, тоже пока из разряда больших, хороших, правильных, но надежд. Пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели», — сказала Попова.
Напомним, ранее министр транспорта России Евгений Дитрих выразил надежду, что летом откроются международные авиарейсы. По мнению министра, люди в долгой самоизоляции устали и хотят путешествовать, и нужно обеспечить безопасность перевозок.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 4 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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