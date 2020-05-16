В Сети появилось голосование за установку созданной Романом Шустровым скульптуры «Старушка с собачкой», чтобы почтить память о скульпторе, который на днях скончался в Мариинской больнице. Оно опубликовано на сайте всероссийского конкурса по созданию новых достопримечательностей «Культслед», ссылкой на голосование поделилась в Facebook директор кукольной галереи «ВахтановЪ» Ирина Мызина. Сегодня — последний день, когда можно отдать свой голос за установку арт-объекта.
Петербуржцы призывают установить «Старушку с собачкой» в память о скульпторе Романе Шустрове
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Фото: Ирина Мызина
Как отметила Мызина, этот памятник – культурный код, который должен создавать неповторимую атмосферу Северной столицы, воспитывать новые поколения горожан и поддерживать традиции великого города. Работа представляет собой интеллигентную старушку с томиком стихов подмышкой и с собачкой на поводке, поясняет она. Памятник петербургской старушке предлагают установить в самом центре Петербурга, в 10 минутах ходьбы от Мариинского театра и 5 минутах от Никольского собора.
Напомним, 14 мая в Мариинской больнице в Петербурге скончался скульптор Роман Шустров, который создал «Петербургского ангела» — бронзовую статуэтку, что находится в Измайловском саду Молодежного театра на Фонтанке. Ранее сообщалось, что скульптор попал в больницу с двусторонней пневмонией в начале мая. Знакомые Романа Шустрова подозревают, что он был болен коронавирусом.
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