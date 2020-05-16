Петербуржцы призывают установить «Старушку с собачкой» в память о скульпторе Романе Шустрове

В Сети появилось голосование за установку созданной Романом Шустровым скульптуры «Старушка с собачкой», чтобы почтить память о скульпторе, который на днях скончался в Мариинской больнице. Оно опубликовано на сайте всероссийского конкурса по созданию новых достопримечательностей «Культслед», ссылкой на голосование поделилась в Facebook директор кукольной галереи «ВахтановЪ» Ирина Мызина. Сегодня — последний день, когда можно отдать свой голос за установку арт-объекта.