Евросоюз выделил 7 миллионов евро на поддержку россиян, пострадавших от пандемии коронавируса

Так, до 60 тысяч евро получат некоммерческая организация «Ковчег», помогающая людям с инвалидностью в Калининграде, «Врачи детям» и центр «Анна» — обе оказывают помощь жертвам домашнего насилия. Грант в размере 500 тысяч рублей уже получил фонд поддержки и развития филантропии «КАФ» — он помогает людям с инвалидностью преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса. Также денежные средства направят международной правозащитной группе «Агора».

Кроме того, в рамках целевой инициативы «Солидарность ЕС с российским гражданским обществом: защита уязвимых групп и групп, наиболее затронутых введенными в связи с пандемией Covid-19 ограничениями» объявлен грантовый конкурс на общую сумму 6 миллионов евро. Организации из Российской Федерации могут подавать заявки самостоятельно, для остальных необходимо участие как минимум одного российского партнера. Подробнее можно узнать на официальной сайте представительства ЕС.

«Организации гражданского общества в России получат финансирование для оказания адресной поддержки людям пожилого возраста, женщинам и детям, лицам с ограниченными возможностями, мигрантам, лицам, принадлежащим к меньшинствам, жертвам домашнего насилия, заключенным, ВИЧ-инфицированным, бездомным и другим маргинализованным и уязвимым группам. Гранты ЕС предназначены для предоставления социальных услуг, а также финансирования инициатив, направленных на повышение дохода и возможностей трудоустройства людей в регионах за счет оказания финансовой поддержки, освоения новых навыков, обучения на курсах, прохождения производственной практики и социального предпринимательства», — сообщает пресс-служба представительства ЕС в России.

Напомним, в ходе своего первого обращения к россиянам из-за коронавируса президент РФ Владимир Путин объявил, что с начала апреля в течение 3 месяцев всем семьям, имеющим право на материнский капитал, будут дополнительно начислять по 5 тысяч ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до 3 лет.

11 мая Путин также распорядился вдвое увеличить пособие по уходу за ребенком, запустить кредитную программу поддержки занятости, вернуть самозанятым уплаченные ими налоги за 2019 год, а также ввести другие меры поддержки граждан и бизнеса в период пандемии.

13 мая Смольный анонсировал новую меру поддержки петербуржцев — многодетные семьи, пенсионеры, семьи с приемными детьми и другие категории граждан получат денежную выплату в размере 800 рублей для приобретения одноразовых масок и перчаток.