Как в Ленобласти снимают карантин: открытие кинотеатров, музеев, шопинг в ТЦ и завтрак на веранде

Что произошло?

11 мая правительство Ленинградской области выпустило поставновление № 277 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области» в котором описаны в том числе послабления режима самоизоляции. В день выхода постановления губернатор области Александр Дрозденко рассказал СМИ, что переболел коронавирусом дома без осложнений и вернулся к работе.

С 12 мая на всей территории области местные жители могут парно и индивидуально заниматься спортом на улице, гулять в парках (но только парами и семьями), ходить на музейные экскурсии на открытом воздухе, посещать стоматологии и салоны красоты, а также отдыхать на турбазах. При этом необходимо носить маски и перчатки. Массовые мероприятия, в том числе спортивные, по прежнему запрещены, как и пикники, шашлыки и барбекю в парках, скверах и лесах. Режим самоизоляции полностью сохраняется для людей старше 65 лет.