Ленинградская область возвращается к докарантинной жизни: с этой недели там открываются музеи и парки, стоматологии и салоны красоты, а в отдельных районах — кинотеатры, фитнес-центры и веранды ресторанов. «Собака.ru» рассказывает, по каким правилам работают эти заведения после пандемии.
Как в Ленобласти снимают карантин: открытие кинотеатров, музеев, шопинг в ТЦ и завтрак на веранде
Что произошло?
11 мая правительство Ленинградской области выпустило поставновление № 277 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области» в котором описаны в том числе послабления режима самоизоляции. В день выхода постановления губернатор области Александр Дрозденко рассказал СМИ, что переболел коронавирусом дома без осложнений и вернулся к работе.
С 12 мая на всей территории области местные жители могут парно и индивидуально заниматься спортом на улице, гулять в парках (но только парами и семьями), ходить на музейные экскурсии на открытом воздухе, посещать стоматологии и салоны красоты, а также отдыхать на турбазах. При этом необходимо носить маски и перчатки. Массовые мероприятия, в том числе спортивные, по прежнему запрещены, как и пикники, шашлыки и барбекю в парках, скверах и лесах. Режим самоизоляции полностью сохраняется для людей старше 65 лет.
В приложении к постановлению есть схема, в которой область разделена на три зоны по уровню масштаба послаблений: красную, желтую и зеленую. На всей территории открываются торговые центры, правда, в зависимости от зоны действуют ограничения, например, примерочные работают лишь в магазинах городов «зеленой» зоны. К красной зоне, где ограничения сняли по минимуму, относятся Всеволожский район, куда входит 40-тысячный город Мурино, Выборг, Гатчина, Кировск и Тосно. Воспользоваться всем спектром послаблений, включая посещение театров и кинотеатров, смогут жители наиболее удаленных от Петербурга районов области: Подпорожского, Лодейнопольского, Лужского, Сланцевского, а также проживающие в атомграде Сосновый бор. Подробную таблицу с правилами работы учреждений можно посмотреть тут.
Важно понимать, что любимые горожанами Комарово и Репино, а также Пушкин и Павловск входят в состав Петербурга, поэтому летние веранды и спа-центры там остаются закрытыми. Не откроются для посетителей ГМЗ «Петергоф» (в том числе филиал в Ораниенбауме), «Гатчина» и «Царское село» — это музеи-заповедники федерального подчинения, а не областного.
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Губернатор Дрозденко на территории музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда». Фото: сайт Правительства Ленинградской области
Как теперь работают музеи?
Самые строгие правила действуют для музеев «красной зоны» — там разрешены только экскурсии на открытом воздухе до 5 человек в масках, в музейные залы вход закрыт. Это коснулось, например, музея-усадьбы «Рождествено», «Домика няни А.С. Пушкина», Выборгского объединенного музея-заповедника и музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» у города Кировск недалеко от Ладожского озера — туда губернатор Дрозденко съездил лично.
В музее «Выборгский замок» открыли для посетителей только смотровую площадку на средневековой башне Святого Олафа — туда можно попасть группой до 5 человек в сопровождении гида, но без экскурсии. Сотрудники пресс-службы выборгского парка «Монрепо» рассказали «Собака.ru», что турфирмы уже обращаются к ним насчет организации экскурсий. При этом агентам объясняют, что организованные группы петербургских экскурсантов парк принимать не может. Сотрудники надеются на сознательность индивидуальных посетителей из Петербурга — «Монрепо», как и другие парки области открыт для местных жителей.
В двух оставшихся зонах посетители могут гулять по уличной территории музеев без ограничений и изучать экспозиции внутри — в помещение запускают от 5 до 10 человек. Такая возможность будет у гостей музея-заповедника «Старая Ладога», музея-крепости «Корела» в Приозерске, музея «Копорская крепость», Тихвинского историко-мемориального и архитектурно-художественного музея и других. При наличии маски, конечно.
Директор Тихвинский музея рассказала нашему корреспонденту, что все залы и кабинеты прошли дезинфекцию, все сотрудники работают в масках и перчатках и каждые два часа обрабатывают свои рабочие места дезинфицирующими средствами. Кроме того в музее установлены приборы, которыми обрабатывается воздух. Музей открылся для гостей в эту пятницу, но наплыва посетителей не ждут — туристический сезон еще не начался, турфирмы с музеем не связывались. Кстати, территория монастыря, на которой располагается музей, была открыта и на майских праздниках.
Торговые центры и салоны красоты
С 12 мая в области открыли торговые центры и магазины — теперь можно купить не только еду, лекарства и средства первой необходимости, но и одежду, обувь, технику. Самые крупные из открытых ТЦ — две «МЕГИ», которые территориально относятся к Всеволожскому району Ленинградской области. 15 мая там открылась часть магазинов одежды и обуви, но, например, Zara и Uniqlo по-прежнему не работают. Но примерить новое платье или ботинки в «МЕГЕ» не выйдет — работу примерочных разрешили лишь в «зеленой зоне». Мекка садоводов OBI открыта, а ИКЕА работает только как пункт выдачи заказов, закрыт кинотеатр и фудкорт — еду в некоторых заведениях можно взять на вынос и за ней выстраиваются очереди. В магазины можно ходить исключительно в масках, хотя, судя по фотографиям в социальных сетях, не все соблюдают это правило. Продажа косметики и парфюмерии в ТЦ «красной зоны» запрещена. «По распоряжению местных органов власти и в случае высокой заполняемости центра доступ в МЕГУ Дыбенко может быть временно ограничен» — сообщают в социальных сетях торгового центра.
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Губернатор Дрозденко в одной из парикмахерских города Кировска. Фото: сайт Правительства Ленинградской области
Делать стрижки, маникюр и педикюр разрешили во всех салонах Ленобласти: для наглядности даже губернатор Дрозденко зашел в одну из парикмахерских города Кировска. Пойти в солярий можно в городах второй, «желтой зоны», а, например, в Сосновом бору или Тихвине к этому набору добавили услуги массажа, эстетического удаления волос и оздоровительного ухода за телом. В помещениях салонов красоты и парикмахерских каждые два часа проводят дезинфекцию, все сотрудники и клиенты носят маски, бахилы, мастера также – одноразовыми перчатками. На входе меряют температуру, а одновременно пускают не более 2 клиентов. Каждый салон обязан вести список посетителей с указанием даты посещения, фамилии, имени, отчества и мобильного телефона посетителя.
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Библиотека в Подпорожье. Фото: Дмитрий Гридин
Кинотеатры, театры и библиотеки
Самое масштабное возвращение к культурной жизни произошло в Луге, Волхове, Подпорожье, Лодейном поле и других городах «зеленой зоны» — там разрешили работу Домов культуры, кинотеатров, театров и библиотек. В остальных городах можно проводить лишь репетиции концертов и спектаклей. В лужском кинотеатре «Смена» нашему корреспонденту рассказали, что всем посетителям необходимо быть в масках, пользоваться санитайзерами, которые расставят по кинотеатру и соблюдать безопасное расстояние, а сотрудникам будут каждый день измерять температуру перед стартом рабочего дня. От фильмов в 3D для безопасности зрителей откажутся, а количество людей в ограничивают: заполнено должно быть не более 50 процентов зала. Прямо сейчас там показывают комедию «Номер 1» с Ксенией Собчак о похищении картины Марка Ротко, военный фильм «Калашников», мультфильм «Тролли. Мировой тур» и еще пару картин — все они вышли в прокат в феврале–марте.
В Доме культуры Волхова проходят ежедневные сеансы мультфильмов — сотрудники говорят, что приходит очень мало детей, поэтому заполняемость зала минимальная. В Лодейнопольском драматическом театре-студии «Апрель» с 15 мая идет премьера представления «Песни военных», а на 22 мая запланирован спектакль «Банкрот» по пьесе Островского «Свои люди, сочтемся», в главное роли — сериальный актер Алексей Байдаков. Каждый зритель должен прийти в защитной маске, количество билетов в продаже ограничили, чтобы обеспечить рассадку лишь на 50% мест. Библиотеку города Подпорожье за первые три дня работы посетило более 60 человек, которым было предписано соблюдать дистанцию в 1,5 метра друг от друга и заходить в отделы по одному.
Кафе и рестораны
Постановление правительства ЛО разрешило работу веранд кафе и ресторанов, а также работу залов с условиями 50%-ной заполняемости и расстоянием между столиками в 1,5 метра. Однако Роспотребнадзор области 12 мая вынес предписание не открывать предприятия общественного питания в «красной зоне», куда входят Всеволожск, Выборг и Гатчина. «Собака.ru» связалась с рядом заведений в Волхове, Тихвине и Приозерске, которые формально могли уже принимать гостей, но те по-прежнему продолжают работать только на доставку. Зато открылись веранды «Макдональдса» в Кингисеппе, ресторана базы отдыха «Осиновецкий маяк» с живописным видом на Ладожское и паб в Сосновом бору, который находится в одном здании с городской администрацией. Журналист Дмитрий Гридин рассказывает, что в Подпорожье открыты залы лишь нескольких кафе, там появились первые посетители, но вход — только в масках.
Спорт и фитнес
Спортом на открытом воздухе в одиночестве можно заниматься в любом городе области, группой до 10–15 человек только в двух зонах: фитнес-центры и спортивные секции открываются везде, кроме «красной», пользоваться раздевалкой внутри них запрещено — одеться в форму надо дома. Кроме того заниматься можно только в маске, а также постоянно пользоваться санитайзером. Групповые тренировки тоже разрешили — не более 10 человек, необходимо соблюдение дистанции в 1,5 метра.
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