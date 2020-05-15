С 12 мая в Петербурге, Москве и некоторых регионах России вводится обязательный масочный и перчаточный режим. Согласно ему, все граждане должны пользоваться этими индивидуальными средствами защиты в общественных местах, в том числе транспорте и магазинах. Зачем мы все должны носить маску и перчатки объяснили в департаменте здравоохранения. Ранее петербургских работодателей также обязали выдавать сотрудникам средства индивидуальной защиты.

13 мая Смольный анонсировал новую меру поддержки петербуржцев — многодетные семьи, пенсионеры, семьи с приемными детьми и другие категории граждан получат денежную выплату в размере 800 рублей для приобретения одноразовых масок и перчаток. Почему жителям Петербурга не раздали маски, а перечислят деньги на них, объяснил губернатор города Александр Беглов.

Сколько петербуржцев заболеет Covid-19 этой весной? Когда в городе появятся тесты на антитела? Достаточно ли в больницах аппаратов ИВЛ и как сократилась медицинская помощь людям с другими болезнями? О том, к чему готовится здравоохранение Петербурга, рассказал глава рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор НМИЦ им. Алмазова, академик Евгений Шляхто. «Собака.ru» записала основные тезисы.