Руководитель центра имени Алмазова и глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто объяснил, почему ношение средств индивидуальной защиты станет нормой жизни во время пандемии коронавируса. По его словам, общество должно перейти «к новой парадигме жизни» — только это позволит «быстро снять ограничительные меры и вернуться к полноценной жизни».
Маски — новая реальность? Евгений Шляхто объяснил, почему ношение средств защиты станет нормой жизни
Евгений Шляхто:
Если мы хотим следовать по пути ослабления ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса, безусловно, мы должны уделять большее внимание соблюдению мер безопасности, а особенно в отношении ношения масок в общественных местах.
Мы должны перейти, я бы сказал, к новой парадигме жизни в условиях коронавирусной инфекции, где ношение масок, большее внимание к гигиеническим нормам, правилам пользования средствами индивидуальной защиты должно стать совершенно новой нормой нашей жизни. Это должно стать нормой не только для взрослых, но и для детей. И только это позволит нам быстро снять ограничительные меры и вернуться к полноценной жизни.
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