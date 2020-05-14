Число жертв коронавируса превысило 300 тысяч. Всего заразилось почти 4,5 миллиона человек

Уточняется, что всего от коронавируса в мире скончалось 300 074 человека. Всего заразилось 4 405 019 человек, из них вылечились 1 573 765. Тройку лидеров по количеству смертей составили США (84 985 случаев), Великобритания (33 692) и Италия (31 368). Россия по этому показателю входит в первую двадцатку, однако по числу случаев заражения COVID-19 вышла на второе место и теперь уступает только США.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией 11 марта. Сотрудники Центра системологии и инжиниринга (CSSE) при университете Джонса Хопкинса запустили интерактивную карту, которая собирает информацию в режиме реального времени из нескольких источников, в числе которых Всемирная организация здравоохранения, а также американский, китайский и европейский центры по контролю и профилактике заболеваний.

По состоянию на 14 мая, в России число случаев коронавируса достигло 252 245. За последние сутки заболевание диагностировано у 9 974 в 84 регионах, из них 4049 (40,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Число выписанных пациентов выросло до 53 530.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 4 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.