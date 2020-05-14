Общественники Петербурга обратили внимание на рост числа жалоб на домашнее насилие во время пандемии. Ранее в МВД это опровергли

«Рост [случаев] насилия в семьях — мы вынуждены это констатировать по нашей работе, по нашей практике. К сожалению, это факт. По сравнению с прошлым годом у нас увеличение примерно в месяц на 200-300 обращений за этот период. Мы вынуждены ввести дополнительных консультантов, поскольку мы не справляемся», — сообщила ТАСС Светлана Суворова, председатель правления Межрегиональной общественной организации поддержки семьи, материнства и детства «Врачи детям».

Она также отметила, что все чаще свидетелями домашнего насилия становятся дети. Консультации сейчас работники центров помощи проводят в режиме онлайн, однако нуждающимся продолжают предоставлять размещение.

Председатель координационного совета петербургской общественной организации «Институт недискриминационных гендерных отношений. Кризисный центр для женщин» Елена Болюбах добавляет, что по сравнению с прошлым годом, число обращений через онлайн-приемные выросло более чем в два раза — 600 против 280 соответственно. Также выросло и число пользователей их «алгоритма по побоям»: 1 380 человек за первые четыре месяца 2019 года против 9 624 в 2020. Сейчас отельеры Петербурга сотрудничают с центром, предоставляя 20 мест для размещения женщин вместе с детьми в кризисном положении.

Тем временем, зампредседателя городского комитета по социальной политике Елена Фидрикова отмечает, что ведомство не фиксировала резкий всплеск обращений: «Мы переживаем о другом. Как только мы начнем выходить из режима самоизоляции, [число] обращений резко возрастет, потому что станут очевидны последствия, потом появится возможность лично обращаться в учреждения. И, возможно, сейчас эти обращения отложены в связи с тем, что есть необходимость пребывать в режиме самоизоляции», - рассказала она.

Напомним, ранее МВД опровергло информацию о росте домашнего насилия в России из-за введенного в связи с распространением новой коронавирусной инфекции режима самоизоляции. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, однако, сообщала об увеличении в 2,5 раза за период с начала апреля «Собака.ru» поговорила с депутатом Госдумы и автором закона о профилактике семейно-бытового насилия Оксаной Пушкиной о всплеске домашнего насилия на фоне самоизоляции и трудностях, вызванных этим.



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