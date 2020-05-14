В Сбербанке ответили на слова президента «Север-Метрополь» Елены Шевченко о 33 документах для зарплатного кредита

В «Сбербанке» сообщили, что для получения кредита под 0% могут потребоваться не больше 10 документов, а для компаний, которые выплачивают зарплату сотрудником через их сервисы, — ни одного.

«Пакет документов может составлять максимум десять наименований в зависимости от организационно-правовой формы организации, а в большинстве случаев меньше», — объяснили в пресс-службе. Там также отметили, что для получения кредита под 0% в упрощенной форме ей следовало обратиться за консультацией к сотрудникам банка.

Представители «Сбербанка» также добавили, что процедура получения кредита может удлиниться для тех компаний, которые не обслуживаются у них «активно», но это вызвано тем, что банку «необходимо провести все банковские процедуры андеррайтинга». Однако и в этом случае существует упрощенная форма получения займа, о которой также подробно рассказывают в ходе консультации.