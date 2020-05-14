Пресс-служба «Сбербанка» опровергла слова президента «Север-Метрополь» Елены Шевченко, которая ранее заявила, что ей пришлось заполнить 33 документа для получения зарплатного кредита под 0% в целях поддержки предприятий, пострадавших из-за коронавируса.
В Сбербанке ответили на слова президента «Север-Метрополь» Елены Шевченко о 33 документах для зарплатного кредита
В «Сбербанке» сообщили, что для получения кредита под 0% могут потребоваться не больше 10 документов, а для компаний, которые выплачивают зарплату сотрудником через их сервисы, — ни одного.
«Пакет документов может составлять максимум десять наименований в зависимости от организационно-правовой формы организации, а в большинстве случаев меньше», — объяснили в пресс-службе. Там также отметили, что для получения кредита под 0% в упрощенной форме ей следовало обратиться за консультацией к сотрудникам банка.
Представители «Сбербанка» также добавили, что процедура получения кредита может удлиниться для тех компаний, которые не обслуживаются у них «активно», но это вызвано тем, что банку «необходимо провести все банковские процедуры андеррайтинга». Однако и в этом случае существует упрощенная форма получения займа, о которой также подробно рассказывают в ходе консультации.
Пресс-служба банка также добавила, что сотрудники «Сбербанка» уже связались с Еленой Шевченко и проконсультировали ее по вопросам получения кредита по упрощенной процедуре. «Мы рассчитываем, что до конца дня клиент получит одобрение по своей заявке», — сообщили в банке.
Там также добавили, что для зарплатных клиентов подобный кредит уже является предодобренным. Для получения средств им достаточно нажать на специальную кнопку в интернет-банкинге. В пресс-службе сообщили, что сейчас в «Сбербанк» уже обратились с просьбой о выдаче кредитов на зарплаты под 0% общей суммой до 42 млрд рублей. Кредиты на 21,2 млрд рублей уже одобрены.
Напомним, совладелица петербургского завода кондитерских изделий и сети кофеен «Север-Метрополь» Елена Шевченко рассказала о сложностях получения зарплатного кредита 13 мая. Для того, чтобы рассчитывать на финансовую поддержку под 0%, «Сбербанк» запросил у ее фирмы длинный список из 33 документов от анкеты проекта и инвестиционной программы группы до копий всех страниц паспортов физических лиц и удостоверенных обществом копий внутренних документов. При этом зарплатный кредит выдается из расчета один МРОТ на сотрудника.
Елена Шевченко управляет компанией «Север-Метрополь», которая входит в тройку крупнейших производителей кондитерских изделий с выручкой 1,75 млрд рублей за 2018 год. В конце апреля предприниматель учредила инвестиционную компанию, призванную помочь 80-и франчайзи сети выйти из кризиса. Мы узнали у Елены, как оптимизировался «Север-Метрополь», к чему приведут новые правила Роспотребнадзора и что делать рестораторам при падении выручки в 2,5 раза.
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