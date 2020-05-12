В Генконсульстве Финляндии рассказали, получится ли продлить шенген из-за ситуации с коронавирусом

Как отметили представители Финляндии, россиянам все-таки придется получать новую визу после отмены ограничений по коронавирусу. Продлить старый документ не получится.

«Финляндия соблюдает Шенгенский визовый кодекс при выдаче виз. В соответсвии с ним, финская миссия не может продлить срок действия виз или перенести его для использования в будущем. Из-за пандемии коронавируса между Финляндией и Россией действуют ограничения на въезд и выезд. Если визу нельзя использовать по этой причине и её срок действия истечёт, необходимо будет получить новую визу», — заявили в дипмиссии.

Однако там отметили, что при выдаче нового шенгена будет учитываться «исключительная ситуация, вызванная коронавирусом».

Тех россиян, которые сейчас находятся на территории Финляндии с истекающей визой, в Генеральном консульстве государства попросили обратиться в полицию для ее продления.

Напомним, число заболевших коронавирусом в мире превысило 4 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране также приостановлено оформление виз. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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