Главный санитарный врач Петербурга рассказала, при каких условиях будут отменять карантин в городе

По ее словам, темпы прироста заболеваемости не должны превышать 2%, чтобы можно было отменять коронавирусные запреты.

«Решение вопросов о послаблении режима может быть только после того, как темпы прироста заболеваемости не будут превышать 2%. На сегодня темпы прироста составляют от 7 до 8%», — пояснила она.

За прошедшие сутки в Петербурге от COVID-19 скончалось четыре человека. Всего с начала эпидемии в городе умерло 44 пациента с подтвержденным коронавирусом, а общее число зараженных превысило отметку в шесть тысяч человек.

Ранее сегодня вице-губернатор города Максим Елин сообщил, что власти планируют ввести обязательный масочно-перчаточный режим в Петербурге. «Мы введем обязательный масочный и перчаточный режим. В метрополитене будут стоять вендинговые аппараты, где можно будет купить перчатки и маски, также установят специальные контейнеры для утилизации использованных перчаток и масок», — отметил он.

Тем временем, главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова отметила также сегодня, что новая коронавирусная инфекция будет активно распространяться среди жителей России до июня.

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