Эксперт Минздрава: Коронавирус будет активно распространяться по России до июня

«Если считать, что в марте месяце началось активное распространение вируса в нашей стране, то прибавьте три месяца. Это непосредственно до июня месяца будет еще вирус активно распространяться среди нас с вами», — отметила она.

Малинникова также предположила, что в целом вирус продолжит распространяться и после июня. «Я надеюсь, что эпидемический процесс развивается по своим законам и наши мероприятия не дадут более чем 100 дней этому вирусу циркулировать», — пояснила она.

Также главный внештатный инфекционист Минздрава высказала опасение, что COVID-19 может стать таким же сезонным заболеванием как грипп и ОРВИ.

Представители ВОЗ уже выразили свои опасения распространением новой коронавирусной инфекции в России и странах СНГ, а мэр Москвы Сергей Собянин принял решение продлить режим самоизоляции и цифровых пропусков до 31 мая. О подобных мерах, но до начала июня, сообщают петербургские СМИ со ссылкой на источник в правительственных кругах.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.