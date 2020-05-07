Петицию за награждение 98-летней петербурженки Зинаиды Корневой, которая собрала свыше двух миллионов рублей для врачей, борющихся с коронавирусом в период пандемии, запустили на онлайн-платформе change.org. Сейчас ее подписало около полутора тысяч человек.
В сети собирают подписи, чтобы наградить 98-летнюю петербурженку Зинаиду Корневу. Она собрала 2,3 млн рублей для врачей, которые работают с COVID-19
Петиция адресована президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину. Последний сейчас находится в обязательной самоизоляции и проходит лечение, так как сам заразился коронавирусной инфекцией.
«У такого человека, как ветеран Корнева, надо учиться. И все, что мы можем, — это оказать и преподнести свое уважение, сказать спасибо и показать, что мы ценим и уважаем таких вдохновителей, как она. Поэтому я предлагаю наградить Зинаиду Корневу за ее поступок!» — призывает автор петиции, которая представилась благотворительницей Жоржиной. Подписать ее можно по ссылке.
Ветеран Великой Отечественной войны, 98-летняя Зинаида Корнева собрала уже более двух миллионов рублей в поддержку российских врачей, заболевших коронавирусом. Все средства будут направлены семьям медиков, погибших от Covid-19.
Ко 2 мая удалось собрать первые 300 тысяч рублей, которые пошли семьям врачей из Петербурга, погибшим от Covid-19. Семьи десяти врачей и медсестер получат по 30 тысяч рублей. К 3 мая собрали еще 600 тысяч рублей, которые также были переданы семьям еще 20 врачей — по 30 тысяч на семью.
Напомним, Зинаида Корнева выступила с предложением помочь врачам, пострадавшим от Covid-19, вслед за британским ветераном Томом Муром, который пообещал 100 раз обойти на ходунках свой сад в обмен на пожертвования врачам. Она записала видеообращение к нему на YouTube.
Напомним, в ИТМО создали приложение, позволяющее провести шествие «Бессмертного полка» онлайн. Разместить историю своей семьи на карте можно с помощью трех способов: сделать пост в Instagram с геолокацией и хештегами #бессмертныйполкдома, #мойполкдома или #бессмертныйполк. Также можно в самом приложении дать ссылку на уже существующий в соцсетях пост и указать город, в котором живет автор. И последний способ — заполнить короткую форму в приложении: указать имя фронтовика, его звание и должность, годы жизни, боевой путь и приложить фотографию.
Ранее в Сети появился неофициальный список с именами медработников, которые заразились COVID-19 и скончались во время эпидемии заболевания в стране. Документ с названием «Список памяти» размещен в открытом доступе.
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