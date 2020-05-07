В сети собирают подписи, чтобы наградить 98-летнюю петербурженку Зинаиду Корневу. Она собрала 2,3 млн рублей для врачей, которые работают с COVID-19

Петиция адресована президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину. Последний сейчас находится в обязательной самоизоляции и проходит лечение, так как сам заразился коронавирусной инфекцией.

«У такого человека, как ветеран Корнева, надо учиться. И все, что мы можем, — это оказать и преподнести свое уважение, сказать спасибо и показать, что мы ценим и уважаем таких вдохновителей, как она. Поэтому я предлагаю наградить Зинаиду Корневу за ее поступок!» — призывает автор петиции, которая представилась благотворительницей Жоржиной. Подписать ее можно по ссылке.

Ветеран Великой Отечественной войны, 98-летняя Зинаида Корнева собрала уже более двух миллионов рублей в поддержку российских врачей, заболевших коронавирусом. Все средства будут направлены семьям медиков, погибших от Covid-19.

Ко 2 мая удалось собрать первые 300 тысяч рублей, которые пошли семьям врачей из Петербурга, погибшим от Covid-19. Семьи десяти врачей и медсестер получат по 30 тысяч рублей. К 3 мая собрали еще 600 тысяч рублей, которые также были переданы семьям еще 20 врачей — по 30 тысяч на семью.