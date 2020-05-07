В ВОЗ обеспокоены ситуацией с коронавирусом в России

«Ситуация на востоке региона по-прежнему вызывает обеспокоенность. В Белоруссии, Казахстане, Российской Федерации и на Украине число новых случаев за последнюю неделю выросло», — отметил он в своем докладе.

Клюге пояснил, что в целом Европа справляется с COVID-19 успешно. С 12 апреля число новых выявленных случаев заражения коронавирусом на континенте снижается. Из 43 европейских государств, в которых введены ограничения в связи с пандемией, 32 уже готовятся к их постепенной отмене. При этом, и Клюгге это отмечает, «положение остается очень хрупким».

Напомним, 6 мая президент России Владимир Путин провел совещание с главами регионов, в ходе которого обсуждался отказ от режима самоизоляции, а также других ограничений, введенных в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. В ходе совещания главный санитарный врач РФ Анна Попова анонсировала поэтапное снятие ограничений. Так, на первом будут возможны занятия физкультурой на улице, прогулки с детьми, работа заведений сферы услуг на ограниченной дистанции. Ранее сегодня о продлении ограничений по COVID-19 в Петербурге до начала июня сообщила «Фонтанка» со ссылкой на источник, близкий к оперативному штабу по профилактике и контролю за распространением вируса. А позднее о сохранении пропускного режима в Москве заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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