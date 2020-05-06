Александр Лукашенко попросил мужчин не целоваться с посторонними женщинами в период пандемии

«Если ты уже целовался с кем-то, то целуйся. Не лезь, там, если ты мужик, к другой женщине. Ну потерпи месяц», — отметил глава государства.

В марте Александр Лукашенко в целях профилактики вируса советовал своим согражданам посещать сухую сауну, чаще заниматься спортом на свежем воздухе и есть жирную пищу. Он также призвал жителей Белоруссии не паниковать и продолжать работу.

По его словам смертей от COVID-19 в его стране нет: «У нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были. [...] Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю». Он также продолжает, что в Белоруссии уже знают, как бороться с COVID-19. Более того, в стране «уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей».

По состоянию на 6 мая, в стране диагностировано 18 350 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Умерло 107 человек с подтвержденным COVID-19.

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