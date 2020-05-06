Михаил Барышников, Рэйф Файнс, Мадонна и почти 200 знаменитостей и ученых считают, что нельзя возвращаться к привычной жизни после пандемии

Авторы письма озаглавили его «Нет возврату к норме». Они отмечают, что человечество оказалось в тупике из-за его одержимости продуктивностью и культуры чрезмерного подтверждения. Чтобы избежать более крупных и тяжелых последствий, по их мнению, мировым лидерам и обычным гражданам необходимо «глубоко пересмотреть цели, ценности и экономику».

«Пандемия COVID-19 обернулась трагедией. Как бы то ни было, кризис позволяет увидеть самую суть вещей. И очевидно, что одних „корректировок“ будет недостаточно. Это системная проблема», — приводит цитату из их обращения «Нож».

Из деятелей культуры письмо подписали Жюльет Бинош, Кейт Бланшетт, Барбра Стрейзанд, Марион Котийяр, Пенелопа Крус, Мадонна, Хавьер Бардем, Роберт Де Ниро, Хоакин Феникс, Адам Драйвер, Уиллем Дефо, Рэйф Файнс, Михаил Барышников, Альфонсо Куарон, Джим Джармуш, Педро Альмодовар и другие.

Среди отметившихся ученых есть нобелевские лауреаты. Например, американский физик-теоретик Фрэнк Вильчек, шотландский и американский химик Джеймс Фрейзер Стоддарт, британский молекулярный биолог Ричард Джон Робертс, канадско-американский физик Джим Пиблс.

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