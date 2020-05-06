Смольный рассказал о доплатах врачам, которые работают с COVID-19. Самая низкая ставка — чуть больше 10 тысяч рублей

Комздрав подписал распоряжение еще 30 апреля, однако опубликовано оно было только сегодня, 6 мая. Самой большой базовой ставкой для врачей, которые работают в стационарах с коронавирусными пациентами составляет 51 863 рубля. Для врачей скорой помощи, подразделений и тех, кто оказывает первую помощь ставка составит 41 490 рублей. Та же сумма положена медикам, проводящим диагностику или вскрытие.

Самая низкая ставка стимулирующих доплат у фельдшеров по приему вызовов скорой помощи, а также младшего и прочего медперсонала — 10 372 рубля.

Итоговый размер выплаты сотрудников медицинских учреждений России в период коронавируса высчитывается с учетом базовой ставки, а также количества фактически отработанного ими времени.

Ранее стало известно, что практику с коронавирусными пациентами будут проходить студенты российских медицинских вузов. Для этого придется подписать официальное согласие. О том, как будет устроена подобная работа, недавно рассказали представители СЗГМУ им. Мечникова.

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