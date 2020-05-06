Долго ли придется соблюдать социальную дистанцию? А если ты в маске? Отвечает Роспотребнадзор

В ведомстве напомнили, что минимально необходимое расстояние между людьми для обеспечения безопасности во время COVID-19 — 1,5 метра. В случае, если нарушить эту дистанцию частицы заболевшего могут попасть в глаза, на лицо и кожу другого человека. Вирус также можно «принести» домой на иных загрязненных поверхностях.

Соблюдение дистанции обязательно в любых местах: на улице, в магазине, общественном транспроте или аптеке. Во время занятий спортом расстояние между людьми стоит увеличить, так как площадь, на которую «распространяется аэрозоль от человека, зависит от размера образующихся частиц, скорости воздушного потока, положения человека в пространстве, ветра». В Роспотребнадзоре отметили, что, например, во время бега дыхание человека более активно, а он передвигается быстрее в пространстве, что означает — ему нужна большая дистанция, чтобы обезопасить себя от вируса.

Эксперты отмечают: для того, чтобы не заразиться, важно соблюдать требования профилактики, а также «не прикасаться грязными руками к лицу, тщательно мыть руки, хранить отдельно одежду, в которой вы выходили из дома».