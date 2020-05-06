В Роспотребнадзоре ответили на самые популярные вопросы о социальной дистанции, соблюдение которой очень важно в период пандемии коронавируса. Пояснения опубликовал Telegram-канал портала «стопкоронавирус.рф».
Долго ли придется соблюдать социальную дистанцию? А если ты в маске? Отвечает Роспотребнадзор
В ведомстве напомнили, что минимально необходимое расстояние между людьми для обеспечения безопасности во время COVID-19 — 1,5 метра. В случае, если нарушить эту дистанцию частицы заболевшего могут попасть в глаза, на лицо и кожу другого человека. Вирус также можно «принести» домой на иных загрязненных поверхностях.
Соблюдение дистанции обязательно в любых местах: на улице, в магазине, общественном транспроте или аптеке. Во время занятий спортом расстояние между людьми стоит увеличить, так как площадь, на которую «распространяется аэрозоль от человека, зависит от размера образующихся частиц, скорости воздушного потока, положения человека в пространстве, ветра». В Роспотребнадзоре отметили, что, например, во время бега дыхание человека более активно, а он передвигается быстрее в пространстве, что означает — ему нужна большая дистанция, чтобы обезопасить себя от вируса.
Эксперты отмечают: для того, чтобы не заразиться, важно соблюдать требования профилактики, а также «не прикасаться грязными руками к лицу, тщательно мыть руки, хранить отдельно одежду, в которой вы выходили из дома».
Как оказалось, многих людей волнует вопрос о связи социальной дистанции и масок. В ведомстве напомнили, что гражданам нужно соблюдать необходимое расстояние между друг другом даже в том случае, если они защищены маской: «Вирус находится на коже инфицированного человека, его одежде, откуда попадает на контактные поверхности и в воздух».
На вопрос о том, как долго еще придется соблюдать режим дистанции в Роспотребнадзоре не смогли дать конкретный ответ, оставив это решение за федеральными властями (напомним, об этом сегодня как раз говорилось на очередном совещании Владимира Путина с главами ведомств, среди которых были и глава Роспотребнадзора Анна Попова). Однако там отметили, что социальное дистанцирование является актуальной мерой, которая введена не навсегда. «Ограничительные мероприятия будут сниматься постепенно, как и требования по соблюдению социальной дистанции. Это будет зависеть от развития ситуации», — добавили эксперты.
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