Виктория Шутова — фельдшер в выборгской бригаде скорой помощи, которая понятным и простым языком рассказывает о коронавирусе в своем блоге в Instagram. За время самоизоляции ее блог вырос с нескольких сотен до почти 100 тысяч. «Собака.ru» поговорила с Викторией о том, как сейчас устроена ее работа, какие вопросы ей задают подписчики и почему сейчас важно не паниковать.
Фельдшер скорой помощи Виктория Шутова — о том, когда пора вызывать врача, и самых распространенных заблуждениях о коронавирусе
О себе
Я работаю в скорой помощи уже 13 лет — мечтала об этом с самого детства, так что вопроса, где работать, у меня даже не вставало. Я директор благотворительного фонда «Дикони», в котором мы помогаем семьям и детям, попавшим в сложную ситуацию — например, семьям с так называемыми трудными подростками, которых не хочется отдавать в детский дом. Я верю, что проблемы всегда не в детях, а во взрослых. У меня самой трое приемных детей: вопрос тогда встал ребром — или они уезжают в детский дом, или я их забираю себе. Я выбрала усыновление, хотя они мне не родственники — поняла, что не смогу дальше существовать, зная, что они остались одни. Это произошло три года назад.
Как сейчас устроена работа бригады скорой помощи в Выборге?
Работаем мы в крайне усиленном режиме: не уменьшилось количество ни инфарктов, ни инсультов, ни других заболеваний. При этом увеличилась нагрузка в том, что касается коронавируса и пневмонии. Далеко не все больницы принимают таких больных — людей приходится возить за 200-300 км в те учреждения, которые заточены под Covid-19. Как это происходит: если у нас есть подозрение на коронавирус, мы отзваниваемся в бюро госпитализации — а они уже говорят, где есть свободные места. Это может быть Петербург, Гатчина, Кингисепп.
Не секрет, что болеет 30% медиков: если 30% коллег выпадает из строя, то вся нагрузка ложится на оставшиеся 70%. Работать стало тяжелее, но, насколько мне известно, мы пока справляемся. В Выборге сотрудников хватает — но за всю Россию говорить не буду, возможно, в каких-то городах ситуация тяжелее.
У нас хватает средств защиты — наше начальство обращается к спонсорам, ищет любые варианты. Так что мы не обижены средствами защиты, более того, для нас ищут то, в чем будет удобнее работать — меня такая забота умиляет. Но я знаю, что в других городах есть проблемы с СИЗами: мне пишет много коллег, у которых чего-то нет. Нам выдают респираторы, защитные комбинезоны, перчатки, бахилы — все, что необходимо.
Я подозреваю, что заразилась коронавирусом. В каком случае стоит вызывать скорую?
Переболеет большая часть популяции — но в основном в легкой форме. Коронавирус не так страшен, это не высококонтагиозное заболевание (то есть не очень заразное). Мы не боимся вируса как такового, мы боимся осложнений, которые он вызывает — двухсторонней бактериальной пневмонии из-за которой людей переводят на ИВЛ. Паниковать в любом случае не стоит. Вызывать скорую нужно, когда у вас высокая температура и одышка (то есть чувство нехватки воздуха), и когда эти симптомы нарастают. Нужно позвонить и спокойно объяснить: был ли у вас контакт с зараженным, какие симптомы. Иногда люди начинают кричать и материться на диспетчеров, но это вам не поможет, вы только потеряете свое и чужое драгоценное время.
Если у вас только высокая температура, но она не сбивается таблетками, то тоже стоит позвонить вашему лечащему врачу или в скорую. Но стоит помнить, что сезонные ОРВИ сейчас никто не отменял — если у вас поднялась температура, это еще не значит, что у вас Covid, вполне возможно, это обычный грипп. Но проконсультироваться всегда имеет смысл: у людей могут быть разные хронические заболевания, так что одной инструкции на всех быть не может. Наши диспетчера еще никому не отказали в совете — скажут, что предпринять, или, если это необходимо, пришлют бригаду.
Про популярность в Instagram
У меня сейчас почти 100 тысяч подписчиков, это произошло три недели назад. Теперь я не знаю, что с ними делать — друзья говорят, что мне нужно составлять контент-план, а я даже слова эти с трудом понимаю. Стараюсь отвечать на все вопросы людей, которые приходят мне в личные сообщения — сама, за меня это никто не делает. С чем связана внезапная популярность, я не знаю.
Какие вопросы интересуют людей
Главное, что беспокоит людей — платят ли мне за блог. Нет, я обычный фельдшер из Выборга. Еще людей интересует, что делать при температуре 37,5 и насколько страшен коронавирус. Если у вас температура 37,5, то нужно общеукрепляющее, то есть витамины, и побольше питья, сбивать ее не стоит.
Какие заблуждения пишут люди
Самое популярное — что это мировой заговор. Коронавирус есть в реальности. За 13 лет работы на скорой я ни разу не видела такого количества пневмоний. Их много, люди болеют тяжело и действительно попадают на ИВЛ. Поэтому тем, кто считает, что это мировой заговор, я предлагаю устроиться санитаром в Бехтеревскую больницу и посмотреть на десятки людей, которые там лежат, и на врачей в защитных одеждах и памперсах, которые по 24 часа не отходят от больных. О каком заговоре можно говорить, когда погибло уже больше 200 тысяч человек. Самоизоляция в России спасла десятки тысяч — здравоохранение не захлебнулось. Я считаю, что решение было принято грамотно. Я понимаю, что тяжело, нет денег, нечем платить ипотеку. Но люди должны быть благодарны, что их близкие дома живы и здоровы. Когда кто-то близкий рискует жизнью, становится все равно, есть ли, чем платить за ипотеку — главное, чтобы он мог получить медицинскую помощь в нужном объеме.
Еще люди моют собак хлоркой и детей слабым раствором уксуса, считая, что таким образом их обезопасят. Это не поможет ни от коронавируса, ни детям с собаками. Также некоторые считают, что коронавирус обязательно приводит к смерти — это не так, большинство больных выздоравливают без последствий.
Как обезопасить себя?
Мыть руки с мылом почаще. Вообще гигиена очень важна: чистота — залог здоровья, порядок прежде всего. Можно мыть с хлоркой полы дома, вовремя стирать одежду, в общественных местах надевать маску. Маска в течение десятилетий доказала свою эффективность — я не понимаю, почему вокруг нее сейчас столько разговоров. Трудно надеть? Ее можно сшить самостоятельно — а потом регулярно стирать и утюжить. В интернете много инструкций, как это сделать. Это как минимум уважение по отношению, например, к сотрудникам магазинов — чтобы они оставались здоровыми.
На улице нужно соблюдать социальную дистанцию в два метра — и тогда вы не заразитесь. Если встретите знакомого, не бегите протягивать руку, а поприветствуйте его издалека. Вирус не бегает сам по себе, этих элементарных правил достаточно, чтобы не заразиться.
Почему важно не паниковать
Когда вы паникуете, ваши надпочечники вырабатывают гормон стресса кортизол — он сильно снижает иммунитет. Даже если вы заболеете, паника вам не поможет выздороветь. Это не чума, не холера, не заболевание с 50% смертности. От того, что вы паникуете и бросаетесь на других людей, коронавирус не уйдет и самоизоляция не закончится. Мне кажется, что это проверка населения на человечность: насколько можно сохранить моральные качества в сложной ситуации. Это возможно: у меня тоже есть кредит, у моих друзей непростые ситуации. При этом мы стараемся поддерживать друг друга и верить, что все это быстро закончится, если все будут соблюдать режим самоизоляции и носить маски. Как только заболеваемость пойдет на спад, самоизоляцию снимут — она никому не нужна, ни вам, ни правительству.
Будьте добрее: и к себе, и к окружающим, и к тем, кто принимает решения сейчас. Займитесь тем, чем давно хотели — это поможет сгладить ваши переживания. К тому же, вклад в саморазвитие — самый драгоценный, который может быть у человека. Начните развиваться, и у вас не будет времени на панику, злые реплики в интернете или в реальности. Позвоните близким, напишите письмо пожилым родственникам. Если вы будете делать что-то хорошее и доброе, пережить эту ситуацию будет легче.
Это интервью прошло в прямом эфире в Instagram «Собака.ru». Ниже можно посмотреть его видеозапись. Следите за эфирами в нашем аккаунте!
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