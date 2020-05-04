Фельдшер скорой помощи Виктория Шутова — о том, когда пора вызывать врача, и самых распространенных заблуждениях о коронавирусе

О себе

Я работаю в скорой помощи уже 13 лет — мечтала об этом с самого детства, так что вопроса, где работать, у меня даже не вставало. Я директор благотворительного фонда «Дикони», в котором мы помогаем семьям и детям, попавшим в сложную ситуацию — например, семьям с так называемыми трудными подростками, которых не хочется отдавать в детский дом. Я верю, что проблемы всегда не в детях, а во взрослых. У меня самой трое приемных детей: вопрос тогда встал ребром — или они уезжают в детский дом, или я их забираю себе. Я выбрала усыновление, хотя они мне не родственники — поняла, что не смогу дальше существовать, зная, что они остались одни. Это произошло три года назад.

Как сейчас устроена работа бригады скорой помощи в Выборге?

Работаем мы в крайне усиленном режиме: не уменьшилось количество ни инфарктов, ни инсультов, ни других заболеваний. При этом увеличилась нагрузка в том, что касается коронавируса и пневмонии. Далеко не все больницы принимают таких больных — людей приходится возить за 200-300 км в те учреждения, которые заточены под Covid-19. Как это происходит: если у нас есть подозрение на коронавирус, мы отзваниваемся в бюро госпитализации — а они уже говорят, где есть свободные места. Это может быть Петербург, Гатчина, Кингисепп.

Не секрет, что болеет 30% медиков: если 30% коллег выпадает из строя, то вся нагрузка ложится на оставшиеся 70%. Работать стало тяжелее, но, насколько мне известно, мы пока справляемся. В Выборге сотрудников хватает — но за всю Россию говорить не буду, возможно, в каких-то городах ситуация тяжелее.

У нас хватает средств защиты — наше начальство обращается к спонсорам, ищет любые варианты. Так что мы не обижены средствами защиты, более того, для нас ищут то, в чем будет удобнее работать — меня такая забота умиляет. Но я знаю, что в других городах есть проблемы с СИЗами: мне пишет много коллег, у которых чего-то нет. Нам выдают респираторы, защитные комбинезоны, перчатки, бахилы — все, что необходимо.