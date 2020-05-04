Глава Роспотребнадзора сообщила, в каком порядке в стране будут отменять ограничения по COVID-19

«Мы выходим из режима ограничений так же, как мы входили в режим ограничений, — постепенно. Самыми последними ограничениями, которые будут сняты, — ограничения или запрет на проведение массовых мероприятий», — отметила Попова.

В первую же очередь ожидается отмена запрета на занятия спортом на открытом воздухе. Об этом уже говорилось в новых рекомендациях Смольного, опубликованных перед майскими праздниками. Свои советы о том, как обезопасить себя от новой коронавирусной инфекции и не только Роспотребнадзор также публиковал ранее, 29 апреля.

Недавно о том, что нельзя отменять ограничительные меры по коронавирусу сразу после прохождения пика заболеваемости в России, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Глава Роспотребнадзора Попова, в свою очередь, замечала, что на период майских праздников в стране придется третий инкубационный период коронавируса. От того, как россияне будут соблюдать режим самоизоляции, зависят сроки начала отмены ограничений.





«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.