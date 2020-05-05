Комаровские дачники и эстеты в продуктовом: 8 типажей петербуржцев на самоизоляции

Внезапные трудоголики

Считается, что все трудоголики Петербурга давно уехали в Москву, оставшиеся горожане готовы перенести любой рабочий вопрос на завтра, а самообучению онлайн предпочитают сериальчик под винишко. Еще полтора месяца назад эти ребята были готовы к барному кутежу даже в будний день, а в рабочие часы кидали всем друзьям и знакомым смешные картинки. Именно на них вы рассчитывали устраивая zoom-вечеринку, однако что-то пошло не так: вместо танцев и задушевных разговоров вы получаете в 10 вечера сакраментальное «у меня важный созвон с командой» или «ой, у меня курс по пайтону, надо делать д/з. Кажется, мы, петербуржцы, не такие уж ленивые и умеем собраться в критической ситуации, а может все дело в закрытых барах.