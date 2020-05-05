За полтора месяца на самоизоляции у горожан сложился новый быт, причем с налетом локального колорита. «Собака.ru» насчитала 8 типично петербургских карантинных типажей: от паломников цветущей вишни до внезапных трудоголиков.
Комаровские дачники и эстеты в продуктовом: 8 типажей петербуржцев на самоизоляции
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Фото: Александр Семенов
Рабы сакуры на Литейном
Особенно восприимчивые к прекрасному горожане, насмотревшиеся инстаграмов друзей, которые уже гуляют по отходящей от карантина Европе среди цветущих розовых магнолий и сакур. Как известно, в Петербурге в свободном доступе есть только одна сакура — в Саду Дружбы на Литейном проспекте, куда совершаются ежедневные паломничества: на фотосессию к дереву выстраиваются очереди. Без масок, само собой, — чтобы приложиться носиком к веточке, вдохнуть аромат весны, а также обеспечить себя селфи и сториз на неделю вперед. Сакурные паломники заглушают чувство вины от нарушения режима самоизоляции мантрой «но как можно устоять перед этой жизнеутверждающей красотой?» Скромный скверик на Литейном в этом сезоне будет поглавнее закрытой Новой Голландии.
Окультуривающийся в онлайне
Открывая соцсети этого персонажа, вы сразу понимаете — человек живет в КУЛЬТУРНОЙ (да, именно капслоком) столице. Каждый день расписан по минутам: с утра экскурсия по залам античной скульптуры в Эрмитаже, потом Лев Лурье корюшку онлайн готовит — нельзя пропустить, вечером, конечно, — в Мариинку. Или может в МДТ — там дают додинский «Король Лир» с Козловским и Боярской? Вкладка «события» в Facebook у окультуривающегося онлайн стремительно наполняется лекциями на зубодробительные философские темы вперемешку с трансляциями из Венской оперы и берлинского Шаубюне. Что на самом деле смотрит любитель культурного досуга напоказ долгими карантинными вечерами остается загадкой — возможно вместо записи балета с Дианой Вишневой он пересматривает сериал «Содержанки». Кстати, каждую неделю мы составляем интернет-программу, чтобы было легче ориентироваться в потоке культурного и не очень контента.
Хранители петербургской эстетики
Будем честны: в режиме самоизоляции мы не просто забываем про принцип «одевайтесь как петербуржцы», а вообще забываем одеваться, предпочитая не вылезать из засаленного спорткостюма модели «прощай, молодость». Однако есть те, кто не позволяет упасть знамени петербургской эстетики, замешанной на находках из секонд-хэндов и концепт-сторов. Пример для подражания — основательница «Интеллигентной барахолки» Юлия Даутова и медиа-художник Ильдар Якубов. В «Красное и белое» за углом они ходят, облачившись в леопардовую шубу, темные очки и демонстрируют безупречное сочетание несочетаемых принтов. От себя рекомендуем: не забывайте добавить в лук защитную маску и перчатки — средства безопасности, кстати, тоже могут быть эстетичными.
Спасатели локального бизнеса
В инстаграм этих персонажей приятно заходить, потому что с пандемией там почти ничего не изменилось — хумус из «Общества чистых тарелок», панкейки из «Мечтателей» и пироги из «Косули», а также свежезапустившиеся суши от Duo band. Особо продвинутые раскладывают прибывшие явства по сервизам, ленивые ограничиваются фото в контейнерах — экологичных, конечно же. Пока вокруг ходят разговоры о приближении «вторых 90-х», а рецепты супа из сырка извлекаются из маминых кулинарных тетрадок, сознательные петербуржцы понимают — в кризис надо поддерживать тех, кому еще хуже. Если вам по вкусу такой карантинный типаж — добро пожаловать в наш гид по доставкам из петербургских кафе и ресторанов.
Внезапные трудоголики
Считается, что все трудоголики Петербурга давно уехали в Москву, оставшиеся горожане готовы перенести любой рабочий вопрос на завтра, а самообучению онлайн предпочитают сериальчик под винишко. Еще полтора месяца назад эти ребята были готовы к барному кутежу даже в будний день, а в рабочие часы кидали всем друзьям и знакомым смешные картинки. Именно на них вы рассчитывали устраивая zoom-вечеринку, однако что-то пошло не так: вместо танцев и задушевных разговоров вы получаете в 10 вечера сакраментальное «у меня важный созвон с командой» или «ой, у меня курс по пайтону, надо делать д/з. Кажется, мы, петербуржцы, не такие уж ленивые и умеем собраться в критической ситуации, а может все дело в закрытых барах.
Новые городские исследователи
Начало туристического сезона в Петербурге некоторые жители встречали скептически и со снобизмом: мол, опять понаедут всякие, на Невском не протолкнуться, а Дворцовую заставят автобусами. Теперь центр города похож на канонические черно-белые снимки из 70-х фотографа Бориса Смелова — пустые набережные почти без машин, безлюдные площади и закрытые магазины. Чтобы посмотреть на редкое явление этот карантинный типаж старается прокладывать маршрут в магазин и аптеку (мы надеемся) через живописные или ранее малоисследованные места: от набережной Пряжки до окрестностей метро «Новокрестовская». Кстати, в дейтинг-приложениях некоторые особо отчаянные парни, к сожалению, начинают диалог с предложения исследовать вместе опустевший город.
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Классическая обитель комаровско-репинского дачника. Фото: Юлия Шерер
Комаровско-репинские дачники
Новая элита времен пандемии — счастливые обладатели дачного домика в Комарово или те, кто успели его снять перед тем как цены даже на самые затрапезные халупы у залива не подскочили. Дача в Комарово или Репино с верандой и раньше высоко ценилась, а теперь вовсе превратилась в золотые прииски, нефтяную вышку и трубопрокатный завод одновременно. Пока городских штрафуют за сидение на скамеечке во дворе, комаровский дачник ведет образ жизни Репина в «Пенатах»: дневной моцион по поселку, отправление приглашений на ужин соседям, барбекю во дворе и вечерние чаепития.
Пикничковые
Всю неделю они сидели дома, заказывали еду через бесконтактную доставку и гуляли на балконе, но в выходные происходит срыв — как после месяца на правильном питании безудержно тянет съесть пиццу, так и пикничковых тянет на Финский залив, к дюнам и соснам. Тем более, что в условиях пандемии пляжи практически пусты — комаровским дачникам и на своих участках неплохо — и идеальны для лежания на теплом клетчатом пледе в комплекте с термосом (или чем-то еще).
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