У 28 пациентов и 16 сотрудников городской психиатрической больницы имени Кащенко, располагающейся в посёлке Никольское Гатчинского района Ленобласти, выявили COVID-19. Об этом на своей странице рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.
В психиатрической больнице им. Кащенко 44 человек заразились коронавирусом
По словам губернатора города, в ближайшее всех заразившихся этой специализированной клиники переведут в отдельный корпус Городской психиатрической больницы № 3 имени И.И. Скворцова-Степанова. На первом этапе будут развернуты 70 коек (35 женских и 35 мужских), а со временем ещё порядка 100 коек для пациентов с легкой и среднетяжелой формой заболевания.
Расследование специальной комиссии покажет, как именно произошло заражение в больнице имени Кащенко, уточнил Беглов. По его мнению, этот случай стал ещё одним поводом напомнить о важности сокращения контактов.
Ранее стало известно, что во временном госпитале в выставочном комплексе «Ленэкспо» поступили первые пациенты с легкой формой коронавируса. В общей сложности там лечатся 24 человека. Также сегодня, 3 мая, в центре ортопедии и травматологии им. Вредена в Петербурге завершился карантин, который начался 8 апреля. Об этом рассказал заведующий отделением нейроортопедии с костной онкологией центра травматологии и ортопедии имени Вредена Дмитрий Пташников в Instagram.
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