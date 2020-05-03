В психиатрической больнице им. Кащенко 44 человек заразились коронавирусом

Ранее стало известно, что во временном госпитале в выставочном комплексе «Ленэкспо» поступили первые пациенты с легкой формой коронавируса. В общей сложности там лечатся 24 человека. Также сегодня, 3 мая, в центре ортопедии и травматологии им. Вредена в Петербурге завершился карантин, который начался 8 апреля. Об этом рассказал заведующий отделением нейроортопедии с костной онкологией центра травматологии и ортопедии имени Вредена Дмитрий Пташников в Instagram.

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