Гостиницы и отели Петербурга во время карантина предоставят «горячие койки» жертвам домашнего насилия. Там женщины смогут получить помощь психологов и юристов, пишут «Такие дела» со ссылкой на PR-менеджера Кризисного центра для женщин Бориса Конакова.
Гостиницы и отели Петербурга предоставят убежище жертвам домашнего насилия
Как рассказал Конаков, гостиницы предоставили центру на май четыре помещения, где будут принимать женщин, пострадавших от домашнего насилия. Специалисты центра будут работать с жертвами и помогут выйти из кризисной ситуации. Для безопасности клиенток и площадок названия сетей, которые согласились на сотрудничество с Кризисным центром для женщин, не оглашают.
«Случилась самоизоляция, и кризисные квартиры закрылись на карантин. Таким образом мы были поставлены перед фактом, что женщину, которая оказалась запертой с агрессором, переправлять просто некуда. Кроме того, положение осложнялось еще и тем, что обычно женщины уезжают к своим родителям, но сейчас пожилые люди в группе риска и этот вариант тоже отпадает», — подчеркнул Конаков.
Конаков также отметил, что «горячие номера» в отелях и хостелах — это хорошее решение для экстренного убежища женщине, жизни которой угрожает опасность, потому что для заселения ей понадобится только паспорт. В свою очередь государственные кризисные квартиры Петербурга, с которыми сотрудничает центр, имеют некоторые ограничения. Например, как любое госучреждение, они не работают по выходным. Кризисный центр предложил сотрудничество и сервисам такси, чтобы была возможность доставить пострадавшую до убежища.
Напомним, авторы законопроекта о домашнем насилии, депутаты Государственной думы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова, предложили создать убежища для жертв домашнего насилия во время пандемии коронавируса. Из-за самоизоляции, уже в марте уровень домашнего насилия в России возрос на 24% в сравнении с февралем.
28 ноября Совет Федерации опубликовал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Документ предусматривает создание механизма защиты прав тех, кто подвергался или подвергается насилию в семье. Закон должен обеспечить защиту прав жертв насилия, предоставить психологическую реабилитацию и помочь с социальной адаптацией. 8 декабря в закон были внесены поправки — в частности, устанавливающие запрет на приближение, а также предлагающие отнести к домашнему насилию побои и причинение вреда.
В апреле Совет Федерации приостановил работу над законом о домашнем насилии — его разработку продолжат после окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что не разделяет мнение ряда правозащитников, утверждающих, что в России из-за самоизоляции и ограничений увеличилось число случаев домашнего насилия. 70% жителей страны считают принятие закона необходимым, всего 7% — что России такой закон не нужен. При этом четверть россиян оправдывают домашнее насилие и считают его делом, которое касается только семьи.
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