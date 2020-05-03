Гостиницы и отели Петербурга предоставят убежище жертвам домашнего насилия

Напомним, авторы законопроекта о домашнем насилии, депутаты Государственной думы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова, предложили создать убежища для жертв домашнего насилия во время пандемии коронавируса. Из-за самоизоляции, уже в марте уровень домашнего насилия в России возрос на 24% в сравнении с февралем.

28 ноября Совет Федерации опубликовал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Документ предусматривает создание механизма защиты прав тех, кто подвергался или подвергается насилию в семье. Закон должен обеспечить защиту прав жертв насилия, предоставить психологическую реабилитацию и помочь с социальной адаптацией. 8 декабря в закон были внесены поправки — в частности, устанавливающие запрет на приближение, а также предлагающие отнести к домашнему насилию побои и причинение вреда.

В апреле Совет Федерации приостановил работу над законом о домашнем насилии — его разработку продолжат после окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что не разделяет мнение ряда правозащитников, утверждающих, что в России из-за самоизоляции и ограничений увеличилось число случаев домашнего насилия. 70% жителей страны считают принятие закона необходимым, всего 7% — что России такой закон не нужен. При этом четверть россиян оправдывают домашнее насилие и считают его делом, которое касается только семьи.